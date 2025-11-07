#Народный юрист
События

Саммит "Центральная Азия – США": основные тезисы Токаева

Визит Токаева в Вашингтон, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 07:38 Фото: Акорда
7 ноября президент Казахстана принял участие в саммите "Центральная Азия – США", сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что саммит в формате С5+1 знаменует собой начало поистине новой эры взаимодействия между Центральной Азией и Соединенными Штатами. Об этом передает Акорда.

Глава государства особо остановился на роли президента США Дональда Трампа в международной политике, назвав его видным государственным деятелем.

"Я убежден, что Ваша мудрая и смелая политика достойна решительной поддержки во всем мире, и я разделяю Ваши взгляды. Под Вашим руководством Америка вступает в новый золотой век. Я высоко ценю Вашу дальновидную концепцию "Сделать Америку снова великой" (Making America Great Again), которая вдохновляет меня на реализацию масштабной стратегии построения Справедливого и Сильного Казахстана на основе принципа "Закон и Порядок". Будучи президентом-миротворцем, Вы содействовали прекращению восьми войн в течение восьми месяцев, тем самым значительно укрепив роль Америки как опоры международной стабильности".Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему укреплению стратегического партнерства с Соединенными Штатами.

"Я высоко ценю Вашу неизменную поддержку в деле развития многогранного сотрудничества между Казахстаном и США. В период Вашего первого президентского срока в Белом доме наши отношения были юридически закреплены на уровне расширенного стратегического партнерства. США, вложившие свыше 100 млрд долларов, являются крупнейшим инвестором нашей экономики, выступая в роли ее своеобразного вечного двигателя. Товарооборот между нашими странами за последние годы удвоился, приблизившись к отметке в 5 млрд долларов. Мы обеспечиваем почти 25% внутреннего спроса на уран в Америке. Более 600 американских компаний ведут бизнес в Казахстане", – сказал глава государства.

В целом, потенциал экономического сотрудничества Казахстана и США, охватывающий такие ключевые сферы, как энергетика, критически важные минералы, промышленность, транспорт, финансы, искусственный интеллект и образование, превышает полтриллиона долларов.

"Глава государства призвал американские компании использовать уникальные возможности, созданные в нашей стране, заверив инвесторов в своей личной поддержке", – передает Акорда.

В ходе нынешнего визита между компаниями двух стран были заключены сделки на сумму более 17 млрд долларов.

Фото Алия Абди
Алия Абди
