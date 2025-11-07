#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
526.79
606.34
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
526.79
606.34
6.51
События

Известны детали встречи Токаева и Трампа в Белом доме

Визит Токаева в Вашингтон, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 06:42 Фото: Акорда
Утром 7 ноября стали известны детали встречи Касым-Жомарта Токаева и Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Например, достигнуты соглашения на сумму более 17 млрд долларов и многоплановое расширенное стратегическое партнерство. Об этом передает Акорда.

В ходе переговоров в Белом доме глава нашего государства выразил благодарность президенту Соединенных Штатов за приглашение посетить Вашингтон и оказанное казахстанской делегации исключительное гостеприимство.

"Касым-Жомарт Токаев отметил исторический характер президентства Дональда Трампа, под руководством которого США укрепляют свои позиции в качестве ведущей мировой экономической, политической и технологической державы", – говорится в сообщении.

Как подчеркнул президент Казахстана, американский лидер вносит решающий вклад в обеспечение более безопасного, стабильного и процветающего мира. Глава нашего государства заявил о поддержке Казахстаном миротворческих инициатив президента США, в том числе "Маршрута Трампа за международный мир и процветание" (TRIPP), который может способствовать дальнейшему развитию Среднего коридора.

Фото: Акорда

Дональд Трамп подтвердил приверженность США дальнейшему укреплению многопланового расширенного стратегического партнерства с Казахстаном. Лидеры приветствовали подписание в рамках визита коммерческих соглашений между Казахстаном и Соединенными Штатами на сумму более 17 млрд долларов.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру вопросов двусторонней повестки, определены перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества. Президенты также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня.

В США Касым-Жомарт Токаев дал интервью популярным американским изданиям The Washington Post и The New York Times.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Трамп показал Токаеву строительство в Белом доме
07:27, Сегодня
Трамп показал Токаеву строительство в Белом доме
Началась встреча Касым-Жомарта Токаева с общественностью Алматы
10:02, 16 ноября 2022
Началась встреча Касым-Жомарта Токаева с общественностью Алматы
Трамп выступил со специальным заявлением из Белого дома
23:11, 07 марта 2025
Трамп выступил со специальным заявлением из Белого дома
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: