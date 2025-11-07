Известны детали встречи Токаева и Трампа в Белом доме

Утром 7 ноября стали известны детали встречи Касым-Жомарта Токаева и Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Например, достигнуты соглашения на сумму более 17 млрд долларов и многоплановое расширенное стратегическое партнерство. Об этом передает Акорда.

В ходе переговоров в Белом доме глава нашего государства выразил благодарность президенту Соединенных Штатов за приглашение посетить Вашингтон и оказанное казахстанской делегации исключительное гостеприимство.

"Касым-Жомарт Токаев отметил исторический характер президентства Дональда Трампа, под руководством которого США укрепляют свои позиции в качестве ведущей мировой экономической, политической и технологической державы", – говорится в сообщении.

Как подчеркнул президент Казахстана, американский лидер вносит решающий вклад в обеспечение более безопасного, стабильного и процветающего мира. Глава нашего государства заявил о поддержке Казахстаном миротворческих инициатив президента США, в том числе "Маршрута Трампа за международный мир и процветание" (TRIPP), который может способствовать дальнейшему развитию Среднего коридора.

Фото: Акорда

Дональд Трамп подтвердил приверженность США дальнейшему укреплению многопланового расширенного стратегического партнерства с Казахстаном. Лидеры приветствовали подписание в рамках визита коммерческих соглашений между Казахстаном и Соединенными Штатами на сумму более 17 млрд долларов.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру вопросов двусторонней повестки, определены перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества. Президенты также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня.

В США Касым-Жомарт Токаев дал интервью популярным американским изданиям The Washington Post и The New York Times.