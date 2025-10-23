К чему привел отказ от продажи алкоголя в селах Казахстана

По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева в органах прокуратуры реализуются меры, направленные на повышение эффективности надзорной деятельности по защите прав граждан. Об этом рассказал генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в настоящее время проводится трансформация Комитета по правовой статистике и специальным учетам в прогнозно-аналитический центр.

"Интеграция массивов данных, искусственного интеллекта и аналитических инструментов в единую систему координат открывает новые возможности для системного управления правопорядком. На этой основе создается проектный офис по продвижению концепции "Закон и Порядок" с участием всех заинтересованных государственных органов как на центральном, так и на региональном уровне. Главная цель – сформировать нулевую терпимость к правонарушениям во всех слоях общества, обеспечив тесное взаимодействие гражданского общества с правоохранительными и правозащитными структурами", – написал Берик Асылов в соцсети X (Twitter) 23 октября 2025 года.

Он отметил, что по всей стране проводятся акции, направленные на укрепление нетерпимости к правонарушениям, пропаганду здорового образа жизни, повышение цифровой безопасности и правовой грамотности граждан, в том числе в вопросах противодействия интернет-мошенничеству.

"В ряде регионов целые села добровольно отказались от продажи алкоголя, что способствовало снижению, а местами – полному отсутствию преступности", – подчеркнул Берик Асылов.

Также он рассказал, что разрабатывается система поощрения граждан, активно участвующих в укреплении правовой культуры общества, включая тех, кто сообщает о нарушениях закона и этических норм.

"Уровень преступности в стране продолжает снижаться. За 9 месяцев зарегистрировано 98,5 тыс. уголовных правонарушений – на 6,7% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Особенно заметно сократилось число особо тяжких преступлений, краж, грабежей и разбоев. Положительная динамика – результат системной профилактики, цифровизации правоохранительных процессов и реализации Концепции "Закон и Порядок", – заключил Берик Асылов.

16 октября 2025 года депутат Сената и бывший заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев поддержал полный запрет продажи алкоголя в Казахстане.