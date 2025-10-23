#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.53
623.94
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.53
623.94
6.59
Общество

К чему привел отказ от продажи алкоголя в селах Казахстана

Алкоголь, алкогольная продукция, алкоголизм, спирт, спиртной напиток, алкогольные напитки, спиртное, алкоголик, алкоголики, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 15:12 Фото: unsplash
По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева в органах прокуратуры реализуются меры, направленные на повышение эффективности надзорной деятельности по защите прав граждан. Об этом рассказал генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в настоящее время проводится трансформация Комитета по правовой статистике и специальным учетам в прогнозно-аналитический центр.

"Интеграция массивов данных, искусственного интеллекта и аналитических инструментов в единую систему координат открывает новые возможности для системного управления правопорядком. На этой основе создается проектный офис по продвижению концепции "Закон и Порядок" с участием всех заинтересованных государственных органов как на центральном, так и на региональном уровне. Главная цель – сформировать нулевую терпимость к правонарушениям во всех слоях общества, обеспечив тесное взаимодействие гражданского общества с правоохранительными и правозащитными структурами", – написал Берик Асылов в соцсети X (Twitter) 23 октября 2025 года.

Он отметил, что по всей стране проводятся акции, направленные на укрепление нетерпимости к правонарушениям, пропаганду здорового образа жизни, повышение цифровой безопасности и правовой грамотности граждан, в том числе в вопросах противодействия интернет-мошенничеству.

"В ряде регионов целые села добровольно отказались от продажи алкоголя, что способствовало снижению, а местами – полному отсутствию преступности", – подчеркнул Берик Асылов.

Также он рассказал, что разрабатывается система поощрения граждан, активно участвующих в укреплении правовой культуры общества, включая тех, кто сообщает о нарушениях закона и этических норм.

"Уровень преступности в стране продолжает снижаться. За 9 месяцев зарегистрировано 98,5 тыс. уголовных правонарушений – на 6,7% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Особенно заметно сократилось число особо тяжких преступлений, краж, грабежей и разбоев. Положительная динамика – результат системной профилактики, цифровизации правоохранительных процессов и реализации Концепции "Закон и Порядок", – заключил Берик Асылов.

16 октября 2025 года депутат Сената и бывший заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев поддержал полный запрет продажи алкоголя в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Генпрокурор отчитался перед Токаевым
19:43, 30 апреля 2024
Генпрокурор отчитался перед Токаевым
К чему привел отказ от алкоголя в четырех селах Казахстана
16:21, 17 января 2024
К чему привел отказ от алкоголя в четырех селах Казахстана
Генпрокурор оценил ситуацию с соблюдением конституционных прав казахстанцев
12:47, 14 октября 2025
Генпрокурор оценил ситуацию с соблюдением конституционных прав казахстанцев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: