Общество

Мыши атаковали село в Атырауской области: жители публикуют видео с заполненными ловушками

мышь, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 15:23 Фото: pexels
В Атырауской области жители села в Махамбетском районе сообщают о нашествии мышей. По их словам, грызуны массово появляются в домах и общественных зданиях, передает корреспондент Zakon.kz.

Местные жители распространили видео, на котором видно, как несколько мышей одновременно попались на липкие картонки-ловушки, установленные в жилых помещениях. Люди утверждают, что подобного нашествия в селе еще не было.

На фоне ситуации в сельском округе Бейбарыс уже временно закрыли две школы и два детских сада для проведения дезинфекционных работ.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 15:23
Мыши и крысы в ЗКО спровоцировали рост опасного заболевания

По сообщению пресс-службы Управления образования, учащиеся переведены на дистанционное обучение, а дошкольные учреждения приостановили работу до завершения обработки.

Отмечается, что специалисты сохраняют ситуацию под контролем и проводят дополнительные меры по дератизации.

Ранее Zakon.kz сообщал, что в Западно-Казахстанской области в ноябре мышиной лихорадкой заразились 15 человек.

Фото Динара Канбетова
Динара Канбетова
