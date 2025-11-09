#Народный юрист
События

Жители ЖК "Сакура" поблагодарили акима Алматы за решение вопросов теплоснабжения

жилой дом, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2025 12:37 Фото: акимат Алматы
Аким Алматы Дархан Сатыбалды в ходе объезда посетил жилой комплекс "Сакура" в Бостандыкском районе, где провел встречу с жителями и управляющей компанией. Основная тема обращения жителей – обеспечение бесперебойного теплоснабжения и функционирование инженерных систем комплекса.

В ходе диалога жители обозначили вопросы по стабильной подаче тепла, водоснабжению и состоянию котельного оборудования. Застройщик и профильные городские службы доложили о предпринятых мерах по решению проблем. На текущий момент три котла находятся в исправном и рабочем состоянии. Также выполнено подключение жилого комплекса к сетям водоснабжения и обеспечена резервная линия на случай аварийных ситуаций.

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Кроме того, застройщиком произведена частичная оплата задолженности за газ, ведется работа по дальнейшему урегулированию финансовых обязательств управляющей компании. Судебное решение о взыскании задолженности исполнено, контроль за ситуацией продолжается.

Фото: акимат Алматы

Аким города подчеркнул важность своевременного обслуживания объектов жилищного фонда и соблюдения обязательств перед жителями. Даны поручения профильным управлениям обеспечить постоянный мониторинг инженерных систем, оперативно реагировать на обращения и предотвращать повторение подобных ситуаций.

Фото: акимат Алматы

Жители поблагодарили городские службы за оперативное вмешательство и восстановление теплоснабжения, отметив, что работа по стабилизации системы уже дает результат.

Айсулу Омарова
