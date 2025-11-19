Аким Алматы ознакомился с работой ключевого ядерного института страны

В рамках рабочего объезда аким города Алматы Дархан Сатыбалды посетил Институт ядерной физики Агентства Республики Казахстан по атомной энергии.

Это единственная в стране научно-исследовательская организация c полным циклом научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, работающая в сфере мирного использования атомной энергии. Здесь проводятся фундаментальные и прикладные исследования, разрабатываются технологии, действует производство и проводится подготовка специалистов атомной отрасли.

Глава города ознакомился с современными лабораториями и экспериментальными установками, включая исследовательский реактор ВВР-К и Научно-технический центр радиохимии и производства изотопов. Здесь налажен выпуск радиофармпрепаратов для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Институт обеспечивает около 85% радиофармацевтической продукции Казахстана, поставляя препараты в медицинские учреждения Алматы, Астаны, Шымкента и Семея, а также экспортируя промышленные радиоизотопы в Россию, Германию, США и Францию.

Фото: акимат города Алматы

На базе института действуют три учебных центра, открытые при поддержке МАГАТЭ и Министерства энергетики США. За это время здесь подготовлено около 5000 специалистов для атомной отрасли страны. Институт сотрудничает более чем с 30 международными научными структурами и университетами, а в 2023 году присоединился к научной коллаборации CERN.

Аким отметил ключевую роль Института ядерной физики в подготовке кадров, развитии научного потенциала и международного сотрудничества. Он подчеркнул, что наука должна быть интегрирована в решение городских задач, а взаимодействие научных организаций, вузов и городских служб носит системный характер. Дархан Сатыбалды напомнил о поручении главы государства Касым-Жомарта Токаева о необходимости тесного сотрудничества местных исполнительных органов с образовательными и исследовательскими центрами. В этой связи аким призвал институт представить конкретные предложения по совместным проектам, включая решения для городской инфраструктуры и внедрение инновационных технологий.