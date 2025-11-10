Уровень доверия президенту Токаеву остается стабильно высоким – соцопрос

Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного по заказу Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) в октябре 2025 года, уровень доверия президенту Казахстана остается стабильно высоким и составляет 86%, сообщает Zakon.kz.

Эти показатели сохраняются на протяжении последних лет и отражают устойчивую тенденцию поддержки обществом курса модернизации и обновления страны.

Наиболее высокий уровень доверия фиксируется в среде молодежи (90,1%). Чем моложе поколение, тем больше в доверии президенту ожидания нового, ожидания перемен, чем старше, тем сильнее желание, чтобы эти перемены не нарушали привычный уклад. Вместе эти настроения формируют ту самую опору на стабильное обновление, которая сегодня объединяет большинство граждан.

Уровень доверия президенту заметно возрастает с уровнем образования. Чем выше уровень образования, тем сильнее уверенность, что реформы имеют направление и логику, а не происходят случайно, воспринимая происходящие изменения как системные и осмысленные.

Высокий уровень доверия президенту сохраняется не только среди городских (85%), но и среди сельских жителей (87,6%). Сельские жители традиционно ближе к государству в практическом смысле – через инфраструктуру, программы, выплаты, тогда как городское доверие более рационально и связано с восприятием изменений как системы.

Наконец, мужчины и женщины склонны одинаково доверять президенту. Нет "мужских" и "женских" взглядов на стабильность и уверенность в завтрашнем дне, есть общее чувство, что курс государства должен оставаться устойчивым.

Таким образом, социальный профиль доверия отражает общенациональный консенсус, разные социально-демографические группы по-своему объясняют причины доверия, но сходятся в одном – в ожидании устойчивого, последовательного и справедливого развития Казахстана.