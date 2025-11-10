#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
526.02
607.55
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
526.02
607.55
6.5
События

Уровень доверия президенту Токаеву остается стабильно высоким – соцопрос

уровень доверия Токаеву остается стабильно высоким, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 19:42 Фото: Zakon.kz
Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного по заказу Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) в октябре 2025 года, уровень доверия президенту Казахстана остается стабильно высоким и составляет 86%, сообщает Zakon.kz.

Эти показатели сохраняются на протяжении последних лет и отражают устойчивую тенденцию поддержки обществом курса модернизации и обновления страны.

Наиболее высокий уровень доверия фиксируется в среде молодежи (90,1%). Чем моложе поколение, тем больше в доверии президенту ожидания нового, ожидания перемен, чем старше, тем сильнее желание, чтобы эти перемены не нарушали привычный уклад. Вместе эти настроения формируют ту самую опору на стабильное обновление, которая сегодня объединяет большинство граждан.

Уровень доверия президенту заметно возрастает с уровнем образования. Чем выше уровень образования, тем сильнее уверенность, что реформы имеют направление и логику, а не происходят случайно, воспринимая происходящие изменения как системные и осмысленные.

Высокий уровень доверия президенту сохраняется не только среди городских (85%), но и среди сельских жителей (87,6%). Сельские жители традиционно ближе к государству в практическом смысле – через инфраструктуру, программы, выплаты, тогда как городское доверие более рационально и связано с восприятием изменений как системы.

Наконец, мужчины и женщины склонны одинаково доверять президенту. Нет "мужских" и "женских" взглядов на стабильность и уверенность в завтрашнем дне, есть общее чувство, что курс государства должен оставаться устойчивым.

Таким образом, социальный профиль доверия отражает общенациональный консенсус, разные социально-демографические группы по-своему объясняют причины доверия, но сходятся в одном – в ожидании устойчивого, последовательного и справедливого развития Казахстана.

Социологический опрос проведен по заказу КИСИ в период с 3 октября по 5 ноября 2025 года. Объем выборочной совокупности – 8 тыс. респондентов. В опросе принимали участие респонденты старше 18 лет из 17 областей и трех городов республиканского значения – Астаны, Алматы и Шымкента.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Доверие президенту: рейтинг стабильно высокий
12:22, 02 сентября 2025
Доверие президенту: рейтинг стабильно высокий
76,4% населения страны доверяют президенту Токаеву – опрос
10:42, 05 мая 2025
76,4% населения страны доверяют президенту Токаеву – опрос
У президента Токаева высокий рейтинг поддержки
10:39, 02 июля 2024
У президента Токаева высокий рейтинг поддержки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: