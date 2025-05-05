76,4% населения страны доверяют президенту Токаеву – опрос

Согласно результатам опроса, проведенного по заказу Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ), 73,3% граждан считают, что страна развивается в правильном направлении, сообщает Zakon.kz.

Как указано в информации, размещенной на сайте КИСИ 5 мая 2025 года, наиболее высокий уровень поддержки инициатив государства демонстрирует молодежь – 82% среди опрошенных в возрасте 18-29 лет.

"Примечательно, что женщины более оптимистично оценивают развитие страны (75,3%), чем мужчины (71,1%)", – отмечено в публикации.

В институте указали, что важным индикатором общественных настроений является доверие населения к президенту страны. Согласно итогам исследования общественного мнения, 76,4% населения страны выразили доверие главе государства.

"Высокий уровень доверия президенту зафиксирован у молодежи – 84,6%, а также у женщин – 78,1% (мужчины – 74,5%). Уровень доверия среди сельских и городских жителей отличается несущественно – 76,8% и 76,1% соответственно. При этом более половины опрошенных – 60,8% – оценивают перспективы развития страны в ближайшие пять лет "очень положительно" и "скорее положительно", – продолжили в КИСИ.

Там считают, что этот социальный оптимизм отражается и на таком индикаторе общественных настроений, как удовлетворенность жизнью. На вопрос "В целом насколько вы удовлетворены своей жизнью" 57,3% респондентов считают, что "полностью удовлетворены", 32,8% – "скорее удовлетворены".

Респонденты также отметили, что предпочитают получать информацию о политике, экономике и общественной жизни страны из интернет-СМИ (30,3%) и социальных сетей (34,7%).

Исследование, в котором приняли участие 8 тыс. респондентов старше 18 лет, охватило 17 областей и три города республиканского значения. Опрос проводился в период с 20 марта по 20 апреля 2025 года методом личного интервью (CAPI) по выборке, отражающей социально-демографическую структуру населения.

Ранее председатель правления НАО "Казахстанский институт общественного развития" Нурбек Матжани рассказал о проводимых исследованиях и применяемых методах, чтобы измерить настроение общества.