События

В Военном институте Сухопутных войск завершился масштабный 100-километровый марш курсантов

военные , фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 19:33 Фото: Турар Жубатов
Марш – это одно из ключевых учебно-боевых мероприятий, проводимых в рамках подготовки курсантов.

Его цель – отработать слаженные действия подразделений при передвижении на большие расстояния, проверку выносливости личного состава, исправности техники и готовности к выполнению боевых задач в полевых условиях. Как правило, марш проводится на боевой технике и сопровождается выполнением тактических нормативов, максимально приближенных к реальным условиям службы.

На базе учебного центра "Али" Военного института Сухопутных войск имени Сагадат Нурмагометова успешно завершился 100-километровый марш с участием курсантов 4-го курса. В мероприятии приняли участие 132 будущих офицера, которые продемонстрировали высокий уровень подготовки и слаженность действий.

Фото: Турар Жубатов

Марш проводился на боевой технике, включая танки, боевые машины пехоты (БМП) и бронетранспортеры (БТР). На протяжении всего пути курсанты не только совершенствовали навыки вождения, но и оттачивали тактические приемы, необходимые для выполнения сложных боевых задач.

В ходе марша были отработаны критически важные элементы:

  • Прохождение минно-взрывных заграждений: курсанты показали умение безопасно преодолевать участки, усеянные взрывными устройствами.
  • Преодоление зараженных местностей: отработаны действия при работе в условиях химического или радиационного заражения.
  • Тактическая подготовка: выполнено развертывание в боевые порядки (в цепь), что является основой для ведения боя.
  • Полевая заправка техники: демонстрировались навыки организации и проведения дозаправки боевых машин в полевых условиях, что крайне важно для поддержания боеготовности.

Все эти мероприятия проходили под руководством опытных преподавателей и были направлены на подготовку выпускников к реальным условиям службы.

Фото: Турар Жубатов

"Мы гордимся нашими курсантами! Этот 100-километровый марш – не просто физическое испытание, это комплексная проверка их профессиональных навыков, выносливости и умения работать в команде. Они показали, что готовы стать настоящими защитниками Отечества, способными принимать решения в самых сложных ситуациях. Мы уверены, что полученный опыт станет прочным фундаментом для их дальнейшей службы", – отметил руководитель учения полковник Руслан Бисериков.

"Это было невероятно! 100 километров на боевой машине – это нечто, что запомнится на всю жизнь. Чувствуешь мощь техники, ответственность за успех всего экипажа и подразделения. Особенно запомнились моменты преодоления минных полей и зараженных участков – здесь важна каждая секунда и точное выполнение команд. Эмоции переполняют, чувствуешь себя настоящим воином, готовым к любым вызовам", – поделился курсант 4-го курса Олжас Магаз.

Завершение 100-километрового марша стало важным этапом в подготовке курсантов 4-го курса Военного института Сухопутных войск. Это мероприятие в очередной раз подтвердило высокий уровень подготовки молодого пополнения казахстанской армии и их готовность к выполнению самых ответственных задач по защите Родины.

Айсулу Омарова
