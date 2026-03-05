#Референдум-2026
События

В управлении главнокомандующего Сухопутными войсками поздравили матерей лучших солдат и курсантов

награждение мам военнослужащих, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 14:51 Фото: пресс-служба Сухопутных войск ВС РК
В преддверии Международного женского дня в управлении главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РК состоялась торжественная встреча с мамами военнослужащих срочной службы и курсантов, отличившихся образцовым выполнением воинского долга, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие прошло в теплой и праздничной атмосфере. Командование Сухопутных войск выразило искреннюю благодарность матерям за достойное воспитание сыновей, которые сегодня с честью и ответственностью выполняют свой долг перед Родиной. Сюрпризом для родителей стала онлайн-встреча со своими детьми, которые лично поздравили их с наступающим праздником.

награждение мам военнослужащих, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 14:51

Фото: пресс-служба Сухопутных войск ВС РК

"Каждый военнослужащий, проходящий воинскую службу, опирается на жизненные ценности, сформированные в семье. В условиях воинской службы поддержка родителей, особенно материнская забота и доверие, являются значимым моральным фактором, способствующим успешной адаптации военнослужащего, укреплению дисциплины и добросовестному исполнению воинского долга", – отметил заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК по боевой подготовке генерал-майор Бауыржан Ибатуллин.

награждение мам военнослужащих, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 14:51

Фото: пресс-служба Сухопутных войск ВС РК

В ходе встречи матерям лучших солдат срочной службы были вручены благодарственные письма. Отмечалось, что поддержка семьи и воспитание в духе патриотизма, уважения к старшим и любви к Отечеству играют важную роль в становлении настоящего защитника страны. В свою очередь мамы военнослужащих поблагодарили командование за внимание и заботу о солдатах, а также за условия, созданные для их службы и развития.

"Для меня большая гордость, что мой сын проходит службу в рядах Сухопутных войск и достойно выполняет свой воинский долг. Мы, как родители, очень переживаем за своих детей, но вместе с тем понимаем, что служба в армии делает их сильнее, дисциплинированнее и ответственнее. Благодарю командование за внимание и заботу о наших сыновьях. Сегодня для меня большая честь быть приглашенной на такую встречу", – поделилась своими впечатлениями Мейрамгуль Базарбаева, мама военнослужащего срочной службы рядового Алишера Ахана войсковой части 31775 регионального командования "Астана".

Подобные встречи стали доброй традицией и направлены на укрепление связи между армией и обществом, а также на повышение престижа воинской службы.

Айсулу Омарова
