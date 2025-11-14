Финансирование 17 прорывных проектов: один завершен, еще четыре одобрены БРК

В стране реализуются 17 якорных для экономики проектов, охватывающих ключевые отрасли – от металлургии до туризма. Одним из важнейших финансовых институтов для реализации таких проектов выступает Банк Развития Казахстана (дочерняя организация АО "НУХ "Байтерек").

Портфель из 17 крупных инвестиционных проектов стал ответом на стратегические задачи, сформулированные главой государства в Послании "Экономический курс Справедливого Казахстана". Инициативы нацелены на структурную трансформацию национальной экономики, создание новых производств, рост несырьевого сектора и экспорта, укрепление технологического потенциала – все это обеспечит переход от сырьевой модели к производству высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Ключевые проекты охватывают приоритетные направления, жизненно важные для диверсификации и углубления переработки: глубокая переработка продукции АПК и металлов, нефте-, газо- и углехимия, производство удобрений, тяжелое машиностроение, а также сфера туризма.

Максимальную долгосрочную пользу и макроэкономический эффект от каждой инвестиции гарантируют жесткие критерии отбора, включающие средний и высокий уровень передела продукции, стратегическую значимость проекта, ориентированность на экспорт и импортозамещение.

При этом стоимость проекта должна составлять не менее 100 млрд тенге, что свидетельствует о том, что государственная поддержка направлена на устранение рыночных провалов. Крупные, капиталоемкие, и технологически сложные инициативы часто сопряжены с высокими рисками, которые частный капитал не готов осваивать самостоятельно. Финансирование БРК в этих критически важных секторах обеспечивает реализацию инициатив, где потенциальный эффект для валовой добавленной стоимости и расширения экспорта является максимальным.

Таким образом, БРК выступает не только катализатором, позволяющим реализовать стратегические проекты с длительным сроком окупаемости и высокой ценностью для национальной экономики, но и связующим звеном между государственными стратегическими целями и реальными инфраструктурными и производственными инициативами.

"Отбор и запуск проектов требуют тщательной подготовки: технико-экономические, экологические, правовые экспертизы, согласование с госорганами, проверка готовности предприятия. Финансирование предоставляется по мере готовности к реализации, а не массово и сразу. Поэтапность позволяет обеспечивать системный подход, качественную реализацию, эффективность вложений, соответствие стратегическому эффекту и управлению рисками", – пояснил председатель правления БРК Марат Елибаев.

Один из проектов – мультибрендовый завод по производству китайских автомобилей Astana Motors Manufacturing Kazakhstan – уже успешно введен в эксплуатацию. Благодаря финансовой поддержке БРК и ФРП завод сдан в рекордные сроки и обеспечен современным оборудованием. Заемные средства пошли на строительно-монтажные работы, закуп материалов на возведение цехов, обустройство необходимой инфраструктуры и коммуникаций завода.

Проект нацелен на укрепление отечественного машиностроения. Производство 90 тысяч автомобилей в год не только удовлетворит внутренний спрос, но и создаст тысячи высококвалифицированных рабочих мест, снизив зависимость от импорта легкового транспорта.

Четыре проекта получили одобрение и находятся на стадии подготовки к заключению договоров финансирования. Среди них – реализация первого этапа по созданию мощного металлургического кластера в Павлодарской области в рамках которого осуществляется строительство ферросплавного завода в Экибастузе ТОО "Mineral Product International" мощностью 80 000 тонн в год. Проект углубит переработку сырья внутри страны, добавит стоимости казахстанскому экспорту и обеспечит занятость в регионе: 527 постоянных и 1040 временных рабочих мест.

Семью проектами в портфеле представлен сектор металлургии, что подчеркивает фокус на стратегическом переходе от экспорта концентратов и руды к производству материалов с высокой добавленной стоимостью. Проекты в этом секторе ориентированы на глобальные рынки и генерируют значительную валютную экспортную выручку, которая выступает ключевым стабилизирующим фактором для национальной валюты и положительного торгового баланса, компенсируя потенциальные валютные риски, отмеченные в других импортозамещающих отраслях.

Проект строительства завода по производству горячебрикетированного железа, реализуемый АО "QazIron" (ERG) в Костанайской области, с проектной мощностью 2 млн тонн в год можно назвать образцом высокого передела. ГБЖ – это премиальное сырье для бездоменной, "зеленой" металлургии, востребованное на глобальных рынках. Польза для экономики выражается не только в значительном экспортном доходе, но и в создании 995 постоянных и 2000 временных рабочих мест.

В рамках комплексной модернизации АО "Qarmet" в Карагандинской области реализуются два стратегических проекта: строительство новых коксовых батарей №8-9(мощность 2,45 млн тонн кокса в год) и трубопровода природного газа. Эти проекты критически важны для обеспечения внутренней металлургии собственным коксом, замещения импорта черной металлургии и повышения операционной надежности крупнейшего отечественного производителя.

Запуск медеплавильного завода ТОО "KAZ Minerals Smelting" в области Абай, который будет производить 300 тыс. тонн меди в год, обеспечит производство медных сплавов в промышленных масштабах, создание тысячи постоянных рабочих мест и высокий потенциал экспорта готовой продукции.

В Астане уже началось строительство интегрированного агропромышленного комплекса ТОО "Kazak Protein" по глубокой переработке пшеницы и гороха. Предприятие будет выпускать живой пшеничный глютен и модифицированные пшеничные крахмалы, обеспечивая внутренний рынок стратегическими ингредиентами и снижая импортозависимость.

Аналогичный эффект ожидается от проекта по глубокой переработке зерна пшеницы ТОО "Qostanai Grain Industry" в Костанайской области, который также призван внести вклад в импортозамещение.

Стратегическое планирование проектов предполагает их роль в качестве ядра для дальнейшего кластерного развития. Примерами такой кластерной интеграции также могут стать туристические комплексы в Астане и Актау, формирующие многофункциональные туристические районы.

Остальные инициативы находятся в проработке: подготовка документации, экспертизы, согласование условий. Здесь стоило бы отметить проекты нефтегазохимии, такие как завод бутадиена в Атырау, нацеленные на обеспечение внутренней самодостаточности и углубление переработки углеводородного сырья, усиливающие потенциал специальной экономической зоны.

Завод по производству аммиака и карбамида ТОО "KazAzot Prime" в Мангистауской области обеспечит стабильные поставки критически важных азотных удобрений, способствуя развитию аграрного сектора. Завод будет производить 577,5 тыс. тонн карбамида и 500 тыс. тонн аммиачной селитры в год, создает 700 постоянных и 1500 временных рабочих мест.

Стоит отметить, что стратегически сбалансировано и географическое распределение проектов, охватывающее ключевые индустриальные и сельскохозяйственные регионы, включая Павлодарскую, Карагандинскую, Костанайскую, Мангистаускую области, а также города Алматы, Астана и Шымкент. Это способствует выравниванию регионального развития и созданию новых экономических центров по всей стране.

Господдержка якорных проектов через БРК направлена на преодоление системных барьеров, которые не могут быть эффективно решены без государственного участия. Предоставляемые гарантии и финансирование позволяют снизить риски и обеспечить устойчивость долгосрочных стратегических инициатив.

Главная польза этих проектов для экономики и населения страны заключается не только в объеме привлеченных инвестиций, но и в их способности генерировать качественный рост и обеспечивать благосостояние населения. Так, будет осуществлен структурный сдвиг в сторону производства готовой продукции, что многократно повышает рентабельность ключевых секторов и увеличивает экспортную выручку. Инициативы в нефтегазохимии и производстве удобрений (аммиак, карбамид, калийные соли) обеспечивают критически важное импортозамещение и повышают продовольственную и энергетическую самодостаточность страны.

Немаловажен и социальный эффект: проекты создают тысячи постоянных и временных рабочих мест в девяти регионах страны, обеспечивая высокую занятость и стимулируя развитие человеческого капитала в промышленных и технологических секторах.

Таким образом, портфель поддерживаемых БРК проектов – не просто инвестиции в производство, а стратегические точки роста, которые закладывают основу для диверсифицированной, устойчивой и технологичной экономики будущего, сфокусированы на технологической модернизации и укреплении экономической справедливости за счет развития несырьевого экспорта.