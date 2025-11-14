Финансирование 17 прорывных проектов: один завершен, еще четыре одобрены БРК
Портфель из 17 крупных инвестиционных проектов стал ответом на стратегические задачи, сформулированные главой государства в Послании "Экономический курс Справедливого Казахстана". Инициативы нацелены на структурную трансформацию национальной экономики, создание новых производств, рост несырьевого сектора и экспорта, укрепление технологического потенциала – все это обеспечит переход от сырьевой модели к производству высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью.
Ключевые проекты охватывают приоритетные направления, жизненно важные для диверсификации и углубления переработки: глубокая переработка продукции АПК и металлов, нефте-, газо- и углехимия, производство удобрений, тяжелое машиностроение, а также сфера туризма.
Максимальную долгосрочную пользу и макроэкономический эффект от каждой инвестиции гарантируют жесткие критерии отбора, включающие средний и высокий уровень передела продукции, стратегическую значимость проекта, ориентированность на экспорт и импортозамещение.
При этом стоимость проекта должна составлять не менее 100 млрд тенге, что свидетельствует о том, что государственная поддержка направлена на устранение рыночных провалов. Крупные, капиталоемкие, и технологически сложные инициативы часто сопряжены с высокими рисками, которые частный капитал не готов осваивать самостоятельно. Финансирование БРК в этих критически важных секторах обеспечивает реализацию инициатив, где потенциальный эффект для валовой добавленной стоимости и расширения экспорта является максимальным.
Таким образом, БРК выступает не только катализатором, позволяющим реализовать стратегические проекты с длительным сроком окупаемости и высокой ценностью для национальной экономики, но и связующим звеном между государственными стратегическими целями и реальными инфраструктурными и производственными инициативами.
"Отбор и запуск проектов требуют тщательной подготовки: технико-экономические, экологические, правовые экспертизы, согласование с госорганами, проверка готовности предприятия. Финансирование предоставляется по мере готовности к реализации, а не массово и сразу. Поэтапность позволяет обеспечивать системный подход, качественную реализацию, эффективность вложений, соответствие стратегическому эффекту и управлению рисками", – пояснил председатель правления БРК Марат Елибаев.
Один из проектов – мультибрендовый завод по производству китайских автомобилей Astana Motors Manufacturing Kazakhstan – уже успешно введен в эксплуатацию. Благодаря финансовой поддержке БРК и ФРП завод сдан в рекордные сроки и обеспечен современным оборудованием. Заемные средства пошли на строительно-монтажные работы, закуп материалов на возведение цехов, обустройство необходимой инфраструктуры и коммуникаций завода.
Проект нацелен на укрепление отечественного машиностроения. Производство 90 тысяч автомобилей в год не только удовлетворит внутренний спрос, но и создаст тысячи высококвалифицированных рабочих мест, снизив зависимость от импорта легкового транспорта.
Четыре проекта получили одобрение и находятся на стадии подготовки к заключению договоров финансирования. Среди них – реализация первого этапа по созданию мощного металлургического кластера в Павлодарской области в рамках которого осуществляется строительство ферросплавного завода в Экибастузе ТОО "Mineral Product International" мощностью 80 000 тонн в год. Проект углубит переработку сырья внутри страны, добавит стоимости казахстанскому экспорту и обеспечит занятость в регионе: 527 постоянных и 1040 временных рабочих мест.
Семью проектами в портфеле представлен сектор металлургии, что подчеркивает фокус на стратегическом переходе от экспорта концентратов и руды к производству материалов с высокой добавленной стоимостью. Проекты в этом секторе ориентированы на глобальные рынки и генерируют значительную валютную экспортную выручку, которая выступает ключевым стабилизирующим фактором для национальной валюты и положительного торгового баланса, компенсируя потенциальные валютные риски, отмеченные в других импортозамещающих отраслях.
Проект строительства завода по производству горячебрикетированного железа, реализуемый АО "QazIron" (ERG) в Костанайской области, с проектной мощностью 2 млн тонн в год можно назвать образцом высокого передела. ГБЖ – это премиальное сырье для бездоменной, "зеленой" металлургии, востребованное на глобальных рынках. Польза для экономики выражается не только в значительном экспортном доходе, но и в создании 995 постоянных и 2000 временных рабочих мест.
В рамках комплексной модернизации АО "Qarmet" в Карагандинской области реализуются два стратегических проекта: строительство новых коксовых батарей №8-9(мощность 2,45 млн тонн кокса в год) и трубопровода природного газа. Эти проекты критически важны для обеспечения внутренней металлургии собственным коксом, замещения импорта черной металлургии и повышения операционной надежности крупнейшего отечественного производителя.
Запуск медеплавильного завода ТОО "KAZ Minerals Smelting" в области Абай, который будет производить 300 тыс. тонн меди в год, обеспечит производство медных сплавов в промышленных масштабах, создание тысячи постоянных рабочих мест и высокий потенциал экспорта готовой продукции.
В Астане уже началось строительство интегрированного агропромышленного комплекса ТОО "Kazak Protein" по глубокой переработке пшеницы и гороха. Предприятие будет выпускать живой пшеничный глютен и модифицированные пшеничные крахмалы, обеспечивая внутренний рынок стратегическими ингредиентами и снижая импортозависимость.
Аналогичный эффект ожидается от проекта по глубокой переработке зерна пшеницы ТОО "Qostanai Grain Industry" в Костанайской области, который также призван внести вклад в импортозамещение.
Стратегическое планирование проектов предполагает их роль в качестве ядра для дальнейшего кластерного развития. Примерами такой кластерной интеграции также могут стать туристические комплексы в Астане и Актау, формирующие многофункциональные туристические районы.
Остальные инициативы находятся в проработке: подготовка документации, экспертизы, согласование условий. Здесь стоило бы отметить проекты нефтегазохимии, такие как завод бутадиена в Атырау, нацеленные на обеспечение внутренней самодостаточности и углубление переработки углеводородного сырья, усиливающие потенциал специальной экономической зоны.
Завод по производству аммиака и карбамида ТОО "KazAzot Prime" в Мангистауской области обеспечит стабильные поставки критически важных азотных удобрений, способствуя развитию аграрного сектора. Завод будет производить 577,5 тыс. тонн карбамида и 500 тыс. тонн аммиачной селитры в год, создает 700 постоянных и 1500 временных рабочих мест.
Стоит отметить, что стратегически сбалансировано и географическое распределение проектов, охватывающее ключевые индустриальные и сельскохозяйственные регионы, включая Павлодарскую, Карагандинскую, Костанайскую, Мангистаускую области, а также города Алматы, Астана и Шымкент. Это способствует выравниванию регионального развития и созданию новых экономических центров по всей стране.
Господдержка якорных проектов через БРК направлена на преодоление системных барьеров, которые не могут быть эффективно решены без государственного участия. Предоставляемые гарантии и финансирование позволяют снизить риски и обеспечить устойчивость долгосрочных стратегических инициатив.
Главная польза этих проектов для экономики и населения страны заключается не только в объеме привлеченных инвестиций, но и в их способности генерировать качественный рост и обеспечивать благосостояние населения. Так, будет осуществлен структурный сдвиг в сторону производства готовой продукции, что многократно повышает рентабельность ключевых секторов и увеличивает экспортную выручку. Инициативы в нефтегазохимии и производстве удобрений (аммиак, карбамид, калийные соли) обеспечивают критически важное импортозамещение и повышают продовольственную и энергетическую самодостаточность страны.
Немаловажен и социальный эффект: проекты создают тысячи постоянных и временных рабочих мест в девяти регионах страны, обеспечивая высокую занятость и стимулируя развитие человеческого капитала в промышленных и технологических секторах.
Таким образом, портфель поддерживаемых БРК проектов – не просто инвестиции в производство, а стратегические точки роста, которые закладывают основу для диверсифицированной, устойчивой и технологичной экономики будущего, сфокусированы на технологической модернизации и укреплении экономической справедливости за счет развития несырьевого экспорта.