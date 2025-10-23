Сенат вернул закон об искусственном интеллекте в Мажилис

Депутаты Сената 23 октября 2025 года рассмотрели закон об искусственном интеллекте вместе с сопутствующими правками, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Сената Бибигуль Аккожина представила законы "Об искусственном интеллекте", "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам искусственного интеллекта и цифровизации" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях".

"Данные законы направлены на формирование современной правовой базы для регулирования процессов цифровизации, безопасного внедрения искусственного интеллекта и совершенствования действующего законодательства. Сегодня такие современные технологии, как искусственный интеллект (ИИ), большие данные, блокчейн не только повышают эффективность институтов, но и открывают новые возможности для прозрачности, инклюзии и устойчивого экономического роста. Казахстан демонстрирует устойчивое продвижение в области цифрового развития. Согласно отчету Стэнфордского университета The AI Index Report (2024), Казахстан вошел в топ-15 стран мира, адаптирующих национальное законодательство под развитие технологий искусственного интеллекта", – озвучила она.

По ее словам, на сегодня в этой сфере активно работают 27 университетов и шесть научных институтов в 11 регионах, в исследованиях задействованы 479 ученых, реализуется 62 проекта по области искусственного интеллекта. Наибольшая концентрация проектов наблюдается в Алматы и Астане, особое внимание уделяется передовому производству, цифровым технологиям, космической и медицинской отрасли.

"Внедрение искусственного интеллекта невозможно без прочной нормативной базы. Закон "Об искусственном интеллекте" является системообразующим документом, впервые создающим в Казахстане правовую основу для регулирования технологий искусственного интеллекта. Он направлен на обеспечение безопасного и этичного внедрения искусственного интеллекта, защиту прав и свобод физических лиц, а также на стимулирование инновационного развития. Устанавливается классификация систем искусственного интеллекта по трем основным признакам: 1) по степени риска, 2) по степени автономности, 3) по режиму использования", – дополнила Бибигуль Аккожина.

Она подчеркнула, что, вместе с тем, законом предусмотрены:

принципы регулирования – законность, прозрачность, приоритет человека, защита данных и безопасность;

обязательная маркировка синтетического контента, создаваемого системами искусственного интеллекта;

вопросы регулирования интеллектуальной собственности;

перечень доверенных систем высокой степени риска и порядок их аудита;

Сенатор отметила, что закон содержит и жесткие ограничения, направленные на защиту человека и общества от потенциально опасных технологий. На территории РК запрещаются создание и эксплуатация систем ИИ, обладающих следующими функциональными возможностями:

использование подсознательных, манипулятивных или иных методов, искажающих поведение человека и ограничивающих способность принимать осознанные решения, которые могут причинить вред;

использование моральной и физической уязвимости человека из-за возраста, инвалидности, социального положения и любых иных обстоятельств с целью причинения вреда;

оценка и классификация физических лиц или группы лиц в течение определенного периода времени на основе их социального поведения или известных и прогнозируемых личных характеристик;

сбор и обработка персональных данных с нарушением законодательства;

классификация физических лиц на основе их биометрических данных для формирования выводов об их расе, политических взглядах, религиозной принадлежности в целях использования для какой-либо дискриминации;

определение эмоций человека без его согласия, за исключением случаев, предусмотренных законами;

создание и распространение запрещенных законами результатов деятельности систем искусственного интеллекта.

"Закон также определяет систему государственного регулирования в сфере искусственного интеллекта. Полномочия распределяются между Правительством РК, уполномоченным органом и оператором национальной платформы. В январе 2024 года Правительство определило АО "Национальные информационные технологии" оператором национальной платформы. Разработка базового Закона потребовала внесения соответствующих изменений в действующее законодательство", – продолжила Бибигуль Аккожина.

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам искусственного интеллекта и цифровизации", с ее слов, является комплексным пакетом поправок, направленных на согласование норм в смежных сферах – от персональных данных до лицензирования цифровых технологий, которым предусматриваются:

единые подходы к применению технологий искусственного интеллекта в различных отраслях экономики;

уточнение понятий автоматизированной обработки данных;

лицензирование деятельности, связанной с информационной безопасностью;

в сфере масс-медиа – обязанность указывать, если контент создан с применением искусственного интеллекта;

обеспечение прозрачности товарооборота через использование контрольно-кассовых машин с функцией считывания идентификаторов товаров.

Она сообщила, что эти меры направлены на повышение доверия к цифровым технологиям, защиту прав физических лиц и формирование безопасной цифровой экосистемы.

"Закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях" является логическим завершением данного пакета и направлен не только на установление ответственности в сфере искусственного интеллекта, но и на совершенствование действующего законодательства в таких сферах, как торговая деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство, долевое строительство", – рассказала депутат.

Основные изменения касаются уточнения составов административных правонарушений и введения новых мер ответственности. Так:

установлена административная ответственность за нарушение в сфере ИИ;

уточнены составы нарушений в торговой деятельности, включая онлайн-торговлю;

вводится ответственность за нарушение запрета на продажу энергетических напитков, а также распространение санкции на некоммерческие организации;

вводится требование об обязательном отражении в контрольном чеке средств идентификации, что обеспечивает прослеживаемость маркированных товаров;

в области долевого участия в жилищном строительстве вводится административная ответственность за привлечение денег физических и юридических лиц без соответствующего разрешения, а также за рекламу таких объектов;

в жилищной сфере устанавливается ответственность за непроведение мероприятий по подготовке инженерных сетей и оборудования к отопительному сезону;

предусмотрена возможность электронного направления уведомлений органами статистики.

"В целом, все три рассматриваемых закона формируют единый правовой контур цифрового развития Казахстана. Вместе с тем, были приняты ряд поправок предусматривающие изменения и дополнения в законы "Об искусственном интеллекте" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам искусственного интеллекта и цифровизации", принятые Мажилисом Парламента, в том числе направленные на приведение в соответствие с действующим законодательством", – заявила она.

Депутат рассказала, что одной из поправок предусматривается исключение применения только добровольного вида страхования ответственности.

"Теперь предлагается, наряду с добровольной, применять и обязательный вид страхования ответственности за вред, причиненный системами ИИ, и рисков, связанных с их использованием в соответствии с законами Казахстана. Кроме того, законом, принятым Мажилисом, предусматривалась в случае выявления рисков только минимизация ущерба. Внесенной нами поправкой собственники и владельцы систем ИИ должны принять незамедлительные меры, направленные и на предотвращение ущерба для исключения потенциальных угроз", – сказала Бибигуль Аккожина.

После обсуждения депутаты в ходе голосования не одобрили закон "Об искусственном интеллекте". Также отдельные статьи сопутствующих законов вернули в Мажилис, однако закон о внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях сначала рассмотрели во втором чтении после перерыва и в последствии также направили в Мажилис.

В заключении к документу указано, что все замечания и предложения сведены в сравнительную таблицу.

"С учетом изложенного, Комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, руководствуясь подпунктом 7) статьи 29 Закона РК "О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан", вносит на рассмотрение заседания Сената Закон РК "Об искусственном интеллекте" и в соответствии с пунктом 4 статьи 61 Конституции РК рекомендует не одобрить отдельные статьи Закона и возвратить Закон в Мажилис с предложением новой редакции указанных статей Закона", – указано в документе.

19 февраля 2025 года стало известно, что в Казахстане разработали концепцию развития искусственного интеллекта на пять лет.

3 марта 2025 года депутат Мажилиса Екатерина Смышляева презентовала проект закона "Об искусственном интеллекте (ИИ)".

14 мая 2025 года депутаты Мажилиса одобрили проект Закона "Об искусственном интеллекте" в первом чтении.

24 сентября 2025 года депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты приняли Закон "Об искусственном интеллекте" во втором чтении и направили его в Сенат Парламента.