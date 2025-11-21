Город на юге Казахстана готовят к масштабному развитию: утверждены дорожные карты и проекты

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел заседание Совета по развитию города Алатау с участием руководства государственных органов, экспертов и урбанистов, сообщает Zakon.kz.

Известно, что члены Совета обсудили ход разработки соответствующей институциональной базы, меры по строительству инфраструктуры и привлечению инвестиций в рамках указа президента по приданию Алатау статуса города опережающего развития. Также были рассмотрены вопросы деятельности нового Госфонда Alatau Сity Аuthority.

Материал по теме Токаев подписал указ о придании городу Алатау специального статуса

Премьер-министру были представлены подходы к разрабатываемому проекту Конституционного закона "О специальном статусе города Алатау", среди которых создание собственной регуляторной и административной экосистемы, правовые и управленческие инновации, цифровая интеграция государственных сервисов и др.

Кроме того, предлагается внедрение международных стандартов и инноваций в строительстве, энергетике, экологии, транспорте и ЖКХ, в том числе в рамках технологии "умного" города. Предусмотрены меры по обеспечению гарантий и созданию благоприятных условий для инвесторов.

Важными направлениями являются поддержка развития и широкого использования робототехнических систем, а также регулирование оборота цифровых активов.

Членами Совета рассмотрена Дорожная карта по реализации инженерно-инфраструктурных проектов в городе Алатау. Канат Бозумбаев доложил, что на сегодня утверждены отраслевые схемы планирования инженерных сетей и определены первоочередные 30 объектов проектирования и строительства.

К примеру, будет проведена реконструкция существующих сооружений и строительство новых объектов инфраструктуры, в том числе нескольких подстанций, водозаборного узла, газопроводов, очистных сооружений, автодороги и др.

К работам намерены приступить уже в 2026 году.

При строительстве инфраструктурных объектов будут использованы механизмы Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов". Также рассматриваются возможности применения инструментов EPC+F, где подрядная компания несет ответственность за все этапы проекта, включая финансирование.

О текущем социально-экономическом развитии города Алатау и проводимой работе по запуску новых инвестпроектов доложил аким Алматинской области Марат Султангазиев.

Так, по его словам, бюджет города увеличен втрое и достиг 8,8 млрд тенге.

В настоящее время уже реализуются 18 проектов на 1 трлн тенге. Это новые производства в сферах логистики, АПК, пищевой и легкой промышленности таких крупных компаний, как PepsiCo, United Hygiene, "Молочная долина", АСП Арена, QazQon Hub, АВЗ, Исткомтранс и др.

Кроме того, ведется работа по формированию самой крупной в стране СЭЗ Alatau площадью 97,9 тыс. га. Из них свыше 24 тыс. га находятся за пределами города и включают важные проекты в сфере переработки продукции АПК.

Для сохранения гарантий данным производствам и запуска новых предприятий рассмотрены предложения акимата по созданию новой промышленно-логистической СЭЗ. В перспективе это способствует развитию индустриального, логистического, туристического и энергетического кластеров в Алматинской области.

В рамках реализации Генерального плана особый акцент сделан на архитектурном облике Алатау и современных градостроительных решениях.

По итогам заседания премьер-министр дал ряд поручений профильным министерствам и акимату Алматинской области по качественной реализации и ускорению работ.

2 сентября 2025 года стало известно, что Alatau City получит особый статус. Об этом на заседании казахско-китайского Делового совета в Пекине заявил Касым-Жомарт Токаев.