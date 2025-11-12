#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
525.28
607.85
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
525.28
607.85
6.47
Право

Утверждено положение о Совете по развитию города Алатау

Алатау, город Алатау, виды города Алатау, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 09:59 Фото: Zakon.kz
Премьер-министр РК Олжас Бектенов распоряжением от 31 октября 2025 года утвердил Положение о Совете по развитию города Алатау, сообщает Zakon.kz.

Положение определяет полномочия Совета по развитию города Алатау, особенности организации его взаимодействия с центральными и местными исполнительными органами, а также другими государственными органами и организациями республики в целях обеспечения функционирования города Алатау в рамках специального статуса.

Совет является коллегиальным органом, возглавляемым премьер-министром РК.

Совет одновременно является высшим органом управления государственного фонда "Alatau City Authority" (АСА), созданного в обеспечение функционирования города Алатау в рамках специального статуса.

Основными задачами Совета являются:

  • реализация Указа в целях формирования регионального центра деловой и инновационной активности международного значения в городе Алатау;
  • обеспечение формирования в городе Алатау особой институциональной среды, направленной на ускоренное социально-экономическое развитие за счет инвестиций в растущие и новые отрасли предпринимательства и внедрения инноваций в различные сферы деятельности;
  • обеспечение формирования качественно нового уровня институтов и институциональной базы для привлечения и защиты инвестиций в развитие города Алатау;
  • обеспечение стабильного и поступательного развития города Алатау в соответствии с основным направлением и содержанием специального статуса города Алатау;
  • формирование исполнительного органа, качественного профессионального состава АСА и общее руководство АСА.

В рамках своей деятельности Совет:

  • назначает исполнительный орган АСА;
  • осуществляет общее руководство АСА и развитием города Алатау в специальном статусе;
  • определяет приоритетные направления и утверждает стратегию развития города Алатау, а также осуществляет мониторинг ее реализации;
  • утверждает политику, регламенты, положения и другие обязательные для исполнения документы, в том числе иные документы по вопросам привлечения инвестиций, развития деловой активности и инноваций города Алатау и другим вопросам;
  • согласовывает генеральный план города Алатау, внесение в него изменений и дополнений;
  • осуществляет контроль за соответствием деятельности АСА его уставным целям и задачам;
  • согласовывает проект Концепции функционирования правового режима специального статуса города Алатау для внесения на утверждение правительству РК совместно с Генеральной прокуратурой РК и Национальным банком РК;
  • рассматривает иные вопросы, предусмотренными задачами Совета;
  • осуществляет иные функции в отношении АСА, предусмотренные его Уставом.

Совет состоит из двенадцати членов, из которых не менее пяти являются независимыми.

Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полугодие соответствующего календарного года председателем Совета или одним из его заместителей по собственной инициативе или инициативе члена Совета.

В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета, в том числе заочно, посредством аудио- и видеоконференции или смешанно.

Заочное голосование проводится в электронном виде с соблюдением необходимых требований по защите конфиденциальной информации или на бумажном носителе. Срок для заочного голосования не должен быть меньше 10 часов и превышать два рабочих дня со дня рассылки материалов и повестки для голосования. В случае отсутствия ответа в указанный срок считается, что член Совета воздержался от голосования. Заочное голосование считается состоявшимся, если проголосовало не менее двух третей от общего числа членов Совета.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 26 сентября 2025 года подписал указ о придании городу Алатау специального статуса.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Создан проектный офис по вопросу развития города Алатау
14:54, 08 октября 2024
Создан проектный офис по вопросу развития города Алатау
В Казахстане упразднили Совет по технологической политике при правительстве
11:39, 13 января 2025
В Казахстане упразднили Совет по технологической политике при правительстве
Предельные сроки для документации по созданию цифрового города Алатау установил премьер
12:04, 09 сентября 2025
Предельные сроки для документации по созданию цифрового города Алатау установил премьер
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: