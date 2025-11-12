Утверждено положение о Совете по развитию города Алатау
Положение определяет полномочия Совета по развитию города Алатау, особенности организации его взаимодействия с центральными и местными исполнительными органами, а также другими государственными органами и организациями республики в целях обеспечения функционирования города Алатау в рамках специального статуса.
Совет является коллегиальным органом, возглавляемым премьер-министром РК.
Совет одновременно является высшим органом управления государственного фонда "Alatau City Authority" (АСА), созданного в обеспечение функционирования города Алатау в рамках специального статуса.
Основными задачами Совета являются:
- реализация Указа в целях формирования регионального центра деловой и инновационной активности международного значения в городе Алатау;
- обеспечение формирования в городе Алатау особой институциональной среды, направленной на ускоренное социально-экономическое развитие за счет инвестиций в растущие и новые отрасли предпринимательства и внедрения инноваций в различные сферы деятельности;
- обеспечение формирования качественно нового уровня институтов и институциональной базы для привлечения и защиты инвестиций в развитие города Алатау;
- обеспечение стабильного и поступательного развития города Алатау в соответствии с основным направлением и содержанием специального статуса города Алатау;
- формирование исполнительного органа, качественного профессионального состава АСА и общее руководство АСА.
В рамках своей деятельности Совет:
- назначает исполнительный орган АСА;
- осуществляет общее руководство АСА и развитием города Алатау в специальном статусе;
- определяет приоритетные направления и утверждает стратегию развития города Алатау, а также осуществляет мониторинг ее реализации;
- утверждает политику, регламенты, положения и другие обязательные для исполнения документы, в том числе иные документы по вопросам привлечения инвестиций, развития деловой активности и инноваций города Алатау и другим вопросам;
- согласовывает генеральный план города Алатау, внесение в него изменений и дополнений;
- осуществляет контроль за соответствием деятельности АСА его уставным целям и задачам;
- согласовывает проект Концепции функционирования правового режима специального статуса города Алатау для внесения на утверждение правительству РК совместно с Генеральной прокуратурой РК и Национальным банком РК;
- рассматривает иные вопросы, предусмотренными задачами Совета;
- осуществляет иные функции в отношении АСА, предусмотренные его Уставом.
Совет состоит из двенадцати членов, из которых не менее пяти являются независимыми.
Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полугодие соответствующего календарного года председателем Совета или одним из его заместителей по собственной инициативе или инициативе члена Совета.
В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета, в том числе заочно, посредством аудио- и видеоконференции или смешанно.
Заочное голосование проводится в электронном виде с соблюдением необходимых требований по защите конфиденциальной информации или на бумажном носителе. Срок для заочного голосования не должен быть меньше 10 часов и превышать два рабочих дня со дня рассылки материалов и повестки для голосования. В случае отсутствия ответа в указанный срок считается, что член Совета воздержался от голосования. Заочное голосование считается состоявшимся, если проголосовало не менее двух третей от общего числа членов Совета.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 26 сентября 2025 года подписал указ о придании городу Алатау специального статуса.