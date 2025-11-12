Утверждено положение о Совете по развитию города Алатау

Премьер-министр РК Олжас Бектенов распоряжением от 31 октября 2025 года утвердил Положение о Совете по развитию города Алатау, сообщает Zakon.kz.

Положение определяет полномочия Совета по развитию города Алатау, особенности организации его взаимодействия с центральными и местными исполнительными органами, а также другими государственными органами и организациями республики в целях обеспечения функционирования города Алатау в рамках специального статуса.

Совет является коллегиальным органом, возглавляемым премьер-министром РК.

Совет одновременно является высшим органом управления государственного фонда "Alatau City Authority" (АСА), созданного в обеспечение функционирования города Алатау в рамках специального статуса.

Основными задачами Совета являются:

реализация Указа в целях формирования регионального центра деловой и инновационной активности международного значения в городе Алатау;

обеспечение формирования в городе Алатау особой институциональной среды, направленной на ускоренное социально-экономическое развитие за счет инвестиций в растущие и новые отрасли предпринимательства и внедрения инноваций в различные сферы деятельности;

обеспечение формирования качественно нового уровня институтов и институциональной базы для привлечения и защиты инвестиций в развитие города Алатау;

обеспечение стабильного и поступательного развития города Алатау в соответствии с основным направлением и содержанием специального статуса города Алатау;

формирование исполнительного органа, качественного профессионального состава АСА и общее руководство АСА.

В рамках своей деятельности Совет:

назначает исполнительный орган АСА;

осуществляет общее руководство АСА и развитием города Алатау в специальном статусе;

определяет приоритетные направления и утверждает стратегию развития города Алатау, а также осуществляет мониторинг ее реализации;

утверждает политику, регламенты, положения и другие обязательные для исполнения документы, в том числе иные документы по вопросам привлечения инвестиций, развития деловой активности и инноваций города Алатау и другим вопросам;

согласовывает генеральный план города Алатау, внесение в него изменений и дополнений;

осуществляет контроль за соответствием деятельности АСА его уставным целям и задачам;

согласовывает проект Концепции функционирования правового режима специального статуса города Алатау для внесения на утверждение правительству РК совместно с Генеральной прокуратурой РК и Национальным банком РК;

рассматривает иные вопросы, предусмотренными задачами Совета;

осуществляет иные функции в отношении АСА, предусмотренные его Уставом.

Совет состоит из двенадцати членов, из которых не менее пяти являются независимыми.

Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полугодие соответствующего календарного года председателем Совета или одним из его заместителей по собственной инициативе или инициативе члена Совета.

В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета, в том числе заочно, посредством аудио- и видеоконференции или смешанно.

Заочное голосование проводится в электронном виде с соблюдением необходимых требований по защите конфиденциальной информации или на бумажном носителе. Срок для заочного голосования не должен быть меньше 10 часов и превышать два рабочих дня со дня рассылки материалов и повестки для голосования. В случае отсутствия ответа в указанный срок считается, что член Совета воздержался от голосования. Заочное голосование считается состоявшимся, если проголосовало не менее двух третей от общего числа членов Совета.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 26 сентября 2025 года подписал указ о придании городу Алатау специального статуса.