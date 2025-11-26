#АЭС в Казахстане
События

Как жительница Усть-Каменогорска выиграла автомобиль после покупки Каско от СК "Евразия"

победитель, награждение, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 09:15 Фото: СК "Евразия"
Страховая компания "Евразия" передала один из двух главных призов победителю розыгрыша "Купи Каско – выиграй автомобиль" на торжественной церемонии в Алматы.

Главной победительницей второго этапа розыгрыша стала Динара Жайжатырова из Усть-Каменогорска. Напомним, что автомобиль и другие ценные призы были разыграны в онлайн-эфире на Instagram-странице компании @eurasia36.kz.

"Розыгрыш проводится в честь 30-летия нашей компании. Каско – не только защита вашего автомобиля, но и возможность выиграть ценный приз. Динара доказала, что у каждого клиента есть шанс", – сказал Кайрат Чегебаев, председатель правления СК "Евразия", во время передачи ключей от автомобиля.

Полис Каско Динара Жайжатырова приобрела в рамках автокредитования через Евразийский банк. Интересно, что страховое покрытие в страховой компании "Евразия" победительница выбрала целенаправленно в надежде победить в розыгрыше. Теперь у нее в семье два новеньких автомобиля.

"Автомобиль приобрела для семьи – детей возить в садик и школу, а также в работе использую. Слышала, что в "Евразии" будет розыгрыш: две машины и другие призы. Подумала, может, судьба улыбнется. Так и случилось! Мне не верилось до конца, пока не увидела машину своими глазами", – прокомментировала Динара Жайжатырова победу.

Фото: СК "Евразия"

После переоформления автомобиля и получения государственных регистрационных знаков Динара оформила в СК "Евразия" новую страховку, чтобы отправиться на автомобиле домой, в Восточно-Казахстанскую область.

Напомним, 13 ноября прошел второй этап розыгрыша: рандомайзер в прямом эфире определил победителей со всех концов Казахстана. Помимо автомобиля разыграли смартфоны и сертификаты на Каско на 300 тысяч тенге. Также были разыграны поощрительные призы – 30 талонов на 30 литров бензина каждый. QR-коды для активации победителям были разосланы с помощью SMS.

Акция "Купи Каско – выиграй автомобиль" продолжается. Впереди клиентов СК "Евразия" ждут еще два этапа розыгрыша подарков, а также второй главный приз – автомобиль.

Оформить полис Каско можно самостоятельно онлайн на сайте eurasia36.kz или в одном из филиалов СК "Евразия". Благодарим за доверие и желаем непременно победить.

Партнерский материал

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
