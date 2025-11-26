Как зафиксировать у нотариуса факты оскорблений, клеветы, шантажа и долга

Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА от ИС "PRG." на тему: "Нотариальная фиксация доказательств наличия долговых обязательств, оскорблений, клеветы, шантажа, кражи авторского материала или недостоверной информации в Интернете".

Мы расскажем:

В каких случаях может понадобиться осмотр публикаций в социальных сетях, в мессенджерах или на сайтах:

при краже авторского материала (постов/публикаций, аудио, видео, обучающих курсов и т.д.), то есть при нарушении авторских прав;

при краже страницы аккаунта в социальной сети;

при использовании чужого товарного знака, логотипа, бренда;

при публикации оскорблений, клеветы или недостоверной информации, которые могут опорочить доброе имя, честь, достоинство граждан или деловую репутацию компании.

Почему данная тема актуальна? Потому что сейчас в Казахстане наблюдается рост онлайн-преступлений и кибербуллинга.

Вы узнаете все о роли нотариуса в защите чести, достоинства и деловой репутации, а также получите рекомендации и чек-лист нотариуса.

Ведущая: Алтынай Макешева, нотариус/медиатор г. Алматы, магистр юридических наук, преподаватель/тренер, аккредитованный Республиканской Нотариальной Палатой Казахстана. Имеет 28 лет юридической практики, из них 22 года в нотариате.