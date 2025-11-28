Узнайте все о работе банковского омбудсмана
Фото: freepik
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА от Информационной системы "PRG." на тему: "Как работает банковский омбудсман: от подачи обращения до принятия решения".
Вы узнаете, кто такой банковский омбудсман, зачем он нужен, какие вопросы рассматривает и как к нему обратиться.
А еще эксперты поделятся интересными кейсами из своей практики.
Ведущие: Нурбол Жапаров, заместитель руководителя Офиса Банковского омбудсмана и Руслан Ибрагимов, советник Банковского омбудсмана.
