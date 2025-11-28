Узнайте все о работе банковского омбудсмана

Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА от Информационной системы "PRG." на тему: "Как работает банковский омбудсман: от подачи обращения до принятия решения".

Вы узнаете, кто такой банковский омбудсман, зачем он нужен, какие вопросы рассматривает и как к нему обратиться.

А еще эксперты поделятся интересными кейсами из своей практики.

Ведущие: Нурбол Жапаров, заместитель руководителя Офиса Банковского омбудсмана и Руслан Ибрагимов, советник Банковского омбудсмана.