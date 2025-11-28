#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
516.86
598.68
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
516.86
598.68
6.58
События

В Алматы снизят налоговую ставку для малого бизнеса до 3%

в Алматы снизят налоговую ставку для малого бизнеса, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 18:47 Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Депутаты маслихата Алматы единогласно поддержали предложение о снижении ставки по новому специальному налоговому режиму (СНР) для малого бизнеса до 3%, сообщает Zakon.kz.

Решение принято в рамках вступления в силу нового Налогового кодекса в 2026 году, который устанавливает базовую ставку в 4% и позволяет регионам корректировать ее в диапазоне 2-6%.

Как пояснил руководитель Управления предпринимательства и инвестиций Берикбол Мандибаев, сохранение ставки на уровне 3% позволит смягчить дополнительную нагрузку на предпринимателей. Сегодня подавляющее большинство субъектов малого бизнеса в Алматы работает по действующему упрощенному режиму со ставкой 3%, и ее повышение могло бы негативно отразиться на финансовой устойчивости компаний.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Особенно чувствительны к налоговым изменениям предприятия B2C-сегмента – магазины шаговой доступности, сервисные центры, салоны, ремесленные мастерские. В условиях новых ограничений, при которых бизнес на общеустановленном режиме не сможет относить на вычет товары и услуги, приобретенные у компаний на СНР, возникает риск сокращения партнерских цепочек. Поддержание ставки на уровне 3% призвано сохранить конкурентоспособность малого и микробизнеса Алматы.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Депутаты, поддержав инициативу, отметили, что остается вопрос о возможном снижении доходной части городского бюджета в результате уменьшения налоговой ставки.

В свою очередь заместитель акима Алматы Олжас Смагулов ответил, что данный вопрос подробно прорабатывался совместно с депутатами, бизнес-сообществом и Департаментом государственных доходов.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

"Действительно, это был один из самых непростых вопросов. Наша задача – с одной стороны, увеличить налоговую базу, с другой – поддержать предпринимательскую активность. Поэтому, оценив все риски, мы вынесли предложение о снижении ставки до 3%, ведь речь идет о судьбе 200 тыс. алматинских предпринимателей. Мы ожидаем, что риски по потерям бюджета будут нивелированы. Решение позволит вывести часть бизнеса из тени, повысить предпринимательскую активность и предотвратить отток регистраций в другие регионы. В совокупности мы ожидаем не уменьшение, а рост налоговой базы в течение года. При этом на следующий год у нас предусмотрены значительные изъятия в республиканский бюджет – 490 млрд тенге (в этом году – 250 млрд). Несмотря на это, мы приняли решение поддержать алматинских предпринимателей", – подчеркнул заместитель акима Олжас Смагулов.
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В Алматы планируют снизить налоговую нагрузку на предпринимателей, применяющих СНР
16:09, 13 ноября 2025
В Алматы планируют снизить налоговую нагрузку на предпринимателей, применяющих СНР
Что изменится по специальным налоговым режимам в новом Налоговом кодексе
12:20, 06 марта 2025
Что изменится по специальным налоговым режимам в новом Налоговом кодексе
Специальные налоговые режимы: что изменилось с 2023 года
12:32, 02 марта 2023
Специальные налоговые режимы: что изменилось с 2023 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: