В Алматы снизят налоговую ставку для малого бизнеса до 3%

Депутаты маслихата Алматы единогласно поддержали предложение о снижении ставки по новому специальному налоговому режиму (СНР) для малого бизнеса до 3%, сообщает Zakon.kz.

Решение принято в рамках вступления в силу нового Налогового кодекса в 2026 году, который устанавливает базовую ставку в 4% и позволяет регионам корректировать ее в диапазоне 2-6%.

Как пояснил руководитель Управления предпринимательства и инвестиций Берикбол Мандибаев, сохранение ставки на уровне 3% позволит смягчить дополнительную нагрузку на предпринимателей. Сегодня подавляющее большинство субъектов малого бизнеса в Алматы работает по действующему упрощенному режиму со ставкой 3%, и ее повышение могло бы негативно отразиться на финансовой устойчивости компаний.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Особенно чувствительны к налоговым изменениям предприятия B2C-сегмента – магазины шаговой доступности, сервисные центры, салоны, ремесленные мастерские. В условиях новых ограничений, при которых бизнес на общеустановленном режиме не сможет относить на вычет товары и услуги, приобретенные у компаний на СНР, возникает риск сокращения партнерских цепочек. Поддержание ставки на уровне 3% призвано сохранить конкурентоспособность малого и микробизнеса Алматы.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Депутаты, поддержав инициативу, отметили, что остается вопрос о возможном снижении доходной части городского бюджета в результате уменьшения налоговой ставки.

В свою очередь заместитель акима Алматы Олжас Смагулов ответил, что данный вопрос подробно прорабатывался совместно с депутатами, бизнес-сообществом и Департаментом государственных доходов.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

"Действительно, это был один из самых непростых вопросов. Наша задача – с одной стороны, увеличить налоговую базу, с другой – поддержать предпринимательскую активность. Поэтому, оценив все риски, мы вынесли предложение о снижении ставки до 3%, ведь речь идет о судьбе 200 тыс. алматинских предпринимателей. Мы ожидаем, что риски по потерям бюджета будут нивелированы. Решение позволит вывести часть бизнеса из тени, повысить предпринимательскую активность и предотвратить отток регистраций в другие регионы. В совокупности мы ожидаем не уменьшение, а рост налоговой базы в течение года. При этом на следующий год у нас предусмотрены значительные изъятия в республиканский бюджет – 490 млрд тенге (в этом году – 250 млрд). Несмотря на это, мы приняли решение поддержать алматинских предпринимателей", – подчеркнул заместитель акима Олжас Смагулов.