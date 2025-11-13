#АЭС в Казахстане
В Алматы планируют снизить налоговую нагрузку на предпринимателей, применяющих СНР

Подготовлено решение маслихата "О понижении размера ставки налогов при применении специального налогового режима на основе упрощенной декларации по городу Алматы", сообщает Zakon.kz.

В частности, предполагается понижение размера ставки налогов, установленной частью первой статьи 726 Налогового кодекса РК, с 4% на 3%.

Как поясняется, цель документа – снизить налоговую нагрузку на предпринимателей города Алматы.

Планируется, что документ введут в действие с 1 января 2026 года.

Проект решения размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 ноября.

Специальный налоговый режим (СНР) для самозанятых вправе применять физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, не использующие труд работников и не осуществляющие виды деятельности, по которым разрешено применение данного режима.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
