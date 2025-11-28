#АЭС в Казахстане
События

Токаев встретился с призерами чемпионатов мира по шахматам

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 19:04 Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с призерами чемпионатов мира по шахматам, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, на встрече присутствовали чемпион мира в категории до восьми лет Адинур Адильбек, чемпионка мира в категории до восьми лет Алиша Бисалиева, чемпион мира в категории до 12 лет Данис Куандыкулы, чемпион мира в категории до 16 лет Эдгар Мамедов, чемпион мира в категории до 14 лет Марк Смирнов, серебряный призер чемпионата мира среди шахматистов до 16 лет Сауат Нургалиев.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что успехи юных спортсменов прославляют Казахстан на международной арене и свидетельствуют о большом шахматном будущем страны. Он призвал чемпионов ставить перед собой высокие цели и пожелал им новых ярких побед.

"Шахматы – это великое искусство. Поэтому заниматься шахматами нужно ежедневно, тщательно, читая специальные книги. Сегодня вы встречаетесь с президентом Международной федерации шахмат Аркадием Дворковичем. Это один из счастливых моментов в вашей жизни", – сказал глава государства.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев оставил памятную надпись на шахматной доске.

Ранее Токаев высоко оценил поддержку, которую FIDE оказывает Казахстанской федерации шахмат.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
