В Алматы, Астане и в трех западных городах ожидаются НМУ: кому стоит ограничить прогулки

Синоптики предупреждают жителей пяти городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 29 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В субботу, 29 ноября, в городах Уральск, Атырау, Актобе, Алматы, ночью в городе Астана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, следует из релиза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Также в 13 областях Казахстана на 29 ноября объявили штормовое предупреждение.