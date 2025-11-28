#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
512.53
592.43
6.53
События

Дождь, снег, туман и гололед: штормовое предупреждение объявили на большей части РК

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 20:05 Фото: pixabay
В 13 областях Казахстана на 29 ноября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере, западе, юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Днем на западе, севере области гололед. В Уральске ночью и утром ожидается туман, днем гололед.

Ночью и утром на западе, севере, в центре области Абай ожидаются небольшой снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром на юге, в центре области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, на юге, в центре области 15-20 м/с. В Семее ночью ожидается гололед.

Ночью и утром на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На севере, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, на юге, востоке области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью ожидается гололед.

Ночью и утром на юге Карагандинской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман.

В Жамбылской области временами ожидается туман. Ветер северо-восточный на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

На западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ночью ожидается снег, днем осадки (дождь, снег). На западе, севере, востоке области ожидаются низовая метель, гололед. На западе, севере области туман. Ветер южный, юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидается снег, днем осадки (дождь, снег). Низовая метель, гололед. Ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Костанайской области ожидается гололед. На севере, востоке области туман. Ветер юго-западный 7-12, утром и днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Павлодарской области ожидаются снег, низовая метель. Ветер юго-восточный, на западе, севере области днем порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидаются снег, низовая метель. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре Мангистауской области ожидается туман.

Ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 17-22 м/с.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман, днем гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем ожидается гололед.

Ранее сообщалось, что зима придет в Алматы вместе с непогодой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Снег, дождь, туман и гололед: штормовое предупреждение объявили в РК на четверг
20:06, 26 ноября 2025
Снег, дождь, туман и гололед: штормовое предупреждение объявили в РК на четверг
Туман, гололед, дождь и снег: штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана
20:09, 29 ноября 2024
Туман, гололед, дождь и снег: штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана
Град, дождь, снег и туман: штормовое предупреждение объявили в 13 областях РК
20:04, 04 апреля 2025
Град, дождь, снег и туман: штормовое предупреждение объявили в 13 областях РК
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: