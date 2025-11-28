Дождь, снег, туман и гололед: штормовое предупреждение объявили на большей части РК

В 13 областях Казахстана на 29 ноября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере, западе, юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Днем на западе, севере области гололед. В Уральске ночью и утром ожидается туман, днем гололед.

Ночью и утром на западе, севере, в центре области Абай ожидаются небольшой снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром на юге, в центре области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, на юге, в центре области 15-20 м/с. В Семее ночью ожидается гололед.

Ночью и утром на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На севере, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, на юге, востоке области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью ожидается гололед.

Ночью и утром на юге Карагандинской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман.

В Жамбылской области временами ожидается туман. Ветер северо-восточный на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

На западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ночью ожидается снег, днем осадки (дождь, снег). На западе, севере, востоке области ожидаются низовая метель, гололед. На западе, севере области туман. Ветер южный, юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидается снег, днем осадки (дождь, снег). Низовая метель, гололед. Ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Костанайской области ожидается гололед. На севере, востоке области туман. Ветер юго-западный 7-12, утром и днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Павлодарской области ожидаются снег, низовая метель. Ветер юго-восточный, на западе, севере области днем порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидаются снег, низовая метель. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре Мангистауской области ожидается туман.

Ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 17-22 м/с.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман, днем гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем ожидается гололед.

Ранее сообщалось, что зима придет в Алматы вместе с непогодой.