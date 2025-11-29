#АЭС в Казахстане
События

В Карагандинской области снизили ставку для предпринимателей до 2%

люди, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2025 16:00 Фото: акимат Карагандинской области
В Карагандинской области маслихаты городов и районов приняли важное решение для предпринимателей, сообщает Zakon.kz.

Депутаты поддержали инициативу акима области Ермаганбета Булекпаева о снижении ставки специального налогового режима на основе упрощенной декларации с 4% до 2%.

Фото: акимат Карагандинской области

Новая ставка вступит в силу с 1 января 2026 года.

Таким образом, бизнес получит снижение налоговой нагрузки. Это позволит предпринимателям уменьшить расходы и направить сэкономленные средства на развитие своей деятельности.

Фото: акимат Карагандинской области

– Это коснется более 43,7 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, зарегистрированных в Караганде. Решение добавит привлекательности для регистрации в нашем регионе и снизит налоговую нагрузку, – отметил депутат Карагандинского городского маслихата Даур Курмангалиев.

Напомним, Карагандинская область два года назад первой в стране ввела сниженную ставку розничного налога. Эта практика показала свою эффективность. Увеличилось число предпринимателей и выросли налоговые поступления от МСБ.

Поддержка предпринимателей остается приоритетом, резюмировали в областном акимате.

Айсулу Омарова
