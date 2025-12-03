#Казахстан в сравнении
Общество

Акция "Азбука правопорядка" прошла в прокуратуре Карагандинской области

акция "Азбука правопорядка", прокуратура Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 17:28 Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
Общественники Карагандинской области приняли участие в акции "Азбука правопорядка", организованной прокуратурой области.

Акция нацелена на повышение правовой гмамотности населения в рамках релизации идеологемы "Закон и порядок".

При координации проектного офиса, действующего в прокуратуре области, ежедневно по региону среди населения проходят разноформатные мероприятия, предостерегающие граждан от правонарушений.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

3 декабря прокуратуры городов и районов области открыли двери для общественности. Депутаты, журналисты, блогеры, представители молодежных объединений и активные жители региона увидели работу прокуратуры в реальном времени. Участникам продемонстрированы основные направления надзора: рассмотрение уголовных, административных и гражданских дел, участие в судебных заседаниях, ведение единого реестра досудебных расследований, деятельность дежурных прокуроров и служебных подразделений, а также выездные функции надзора.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

После основной программы гости распределились по тематическим направлениям и наблюдали за практической работой прокуроров – от процессуального контроля до приема обращений граждан.

"Главная задача акции – показать открытость системы и работу прокуратуры без барьеров. Когда граждане видят процессы изнутри, формируется доверие и укрепляется понимание роли прокуратуры в защите прав человека", – отметил заместитель прокурора области Едиль Джубанов.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Общественные представители подчеркнули важность того, что мероприятия проходят под руководством прокуратуры – органа, обеспечивающего законность и координацию всего процесса.

В завершение участники обсудили предложения по развитию открытых форматов работы и дальнейшему расширению практики взаимодействия общества и прокуратуры.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Акция "Азбука правопорядка" стала ярким примером того, как региональный проектный офис под руководством прокуратуры области внедряет практические меры по укреплению законности и формированию правовой культуры в регионе.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
