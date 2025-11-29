Астана засияла оранжевым: столица присоединилась к глобальной акции против насилия

В Астане несколько знаковых объектов 29 ноября подсветили теплым оранжевым цветом в рамках международной кампании "16 дней против насилия", сообщает Zakon.kz.

Акцию поддержало Министерство культуры и информации Казахстана, сообщили в пресс-службе ведомства.

Оранжевый цвет выбран организаторами как символ тепла, надежды и солидарности. По словам инициаторов, он должен напоминать о необходимости защиты прав каждого человека и о нулевой терпимости к любым формам насилия.

В ходе кампании оранжевой подсветкой были украшены ключевые городские локации столицы. В министерстве отметили, что каждый объект становится визуальным напоминанием о существующей проблеме и знаком поддержки тех, кто сталкивается с насилием или нуждается в помощи.

