События

Астана засияла оранжевым: столица присоединилась к глобальной акции против насилия

Астана, акция, здание, насилие , фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2025 21:42 Фото: МКИ РК
В Астане несколько знаковых объектов 29 ноября подсветили теплым оранжевым цветом в рамках международной кампании "16 дней против насилия", сообщает Zakon.kz.

Акцию поддержало Министерство культуры и информации Казахстана, сообщили в пресс-службе ведомства.

Оранжевый цвет выбран организаторами как символ тепла, надежды и солидарности. По словам инициаторов, он должен напоминать о необходимости защиты прав каждого человека и о нулевой терпимости к любым формам насилия.

В ходе кампании оранжевой подсветкой были украшены ключевые городские локации столицы. В министерстве отметили, что каждый объект становится визуальным напоминанием о существующей проблеме и знаком поддержки тех, кто сталкивается с насилием или нуждается в помощи.

А о погоде, которая ожидается в Астане в ближайшие три дня, можно узнать здесь.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
