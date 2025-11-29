Телебашня Коктобе и знаковые объекты Алматы окрасились в оранжевый цвет – видео
Фото: акимат Алматы
В Алматы ряд социальных и архитектурных объектов 29 ноября получили оранжевую подсветку в рамках глобальной акции "16 дней против насилия", направленной на привлечение внимания к проблеме защиты прав человека, сообщает Zakon.kz.
По информации акимата мегаполиса, в теплый оранжевый цвет подсвечены телебашня Коктобе, Парк первого президента, а также LED-экраны и другие знаковые объекты.
Оранжевый цвет выбран как символ тепла, надежды и солидарности. Он напоминает о необходимости нулевой терпимости к любым формам насилия и подчеркивает важность поддержки тех, кто сталкивается с подобными ситуациями.
В акимате отметили, что подобные визуальные инициативы помогают привлекать внимание к социально значимым вопросам и усиливают общественный отклик.
Ранее сообщалось, что глобальную акцию также поддержала Астана.
