События

Телебашня Коктобе и знаковые объекты Алматы окрасились в оранжевый цвет – видео

Алматы, акция, насилие, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2025 23:28 Фото: акимат Алматы
В Алматы ряд социальных и архитектурных объектов 29 ноября получили оранжевую подсветку в рамках глобальной акции "16 дней против насилия", направленной на привлечение внимания к проблеме защиты прав человека, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата мегаполиса, в теплый оранжевый цвет подсвечены телебашня Коктобе, Парк первого президента, а также LED-экраны и другие знаковые объекты.

Оранжевый цвет выбран как символ тепла, надежды и солидарности. Он напоминает о необходимости нулевой терпимости к любым формам насилия и подчеркивает важность поддержки тех, кто сталкивается с подобными ситуациями.

В акимате отметили, что подобные визуальные инициативы помогают привлекать внимание к социально значимым вопросам и усиливают общественный отклик.

Ранее сообщалось, что глобальную акцию также поддержала Астана.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
