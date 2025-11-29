Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о том, какой будет погода с 30 ноября по 2 декабря 2025 года в Астане, Алматы и Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды в Астане 30 ноября: переменная облачность, ночью и утром небольшой снег, гололед. Ветер западных направлений 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем около 0°С.

1-2 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем 0+2°С. Прогноз погоды в Алматы 30 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +8+10°С.

1-2 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +7+9°С. Прогноз погоды в Шымкенте 30 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +9+11°С.

1-2 декабря: небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +10+12°С. Ранее "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане и 10 регионах Казахстана на 30 ноября 2025 года.



