События

Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня

Алматы, весна в Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2025 19:06 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о том, какой будет погода с 30 ноября по 2 декабря 2025 года в Астане, Алматы и Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды в Астане

  • 30 ноября: переменная облачность, ночью и утром небольшой снег, гололед. Ветер западных направлений 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем около 0°С.
  • 1-2 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем 0+2°С.

Прогноз погоды в Алматы

  • 30 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +8+10°С.
  • 1-2 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +7+9°С.

Прогноз погоды в Шымкенте

  • 30 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +9+11°С.
  • 1-2 декабря: небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +10+12°С.

Ранее "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане и 10 регионах Казахстана на 30 ноября 2025 года.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
