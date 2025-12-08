50 наград и десятки побед: год успехов новой школы в Шелеке

Год назад в селе Шелек Алматинской области начала работу новая школа, построенная корпоративным благотворительным фондом Beeline Казахстан "Zhyly Zhurek". Уже видны первые достижения, сообщает Zakon.kz.

Первые итоги показывают, что современное учебное пространство стало важным шагом в развитии села и открыло детям доступ к тем возможностям, которые раньше казались недостижимыми.

Новая точка роста для целого региона

Школа принимает учеников с 1 сентября 2024 года. Ее открытие стало заметным событием и большим праздником для жителей села. Но главное значение проекта стало ясно позже, когда дети и педагоги начали учиться и работать в новых условиях.

Фото: Beeline.kz

Сегодня школу посещают более 900 ребят. Просторные кабинеты, хорошо оснащенные лаборатории, мастерские, медиастудия, современные спортивные залы и актовый зал за первый же год стали не просто инфраструктурой, а ресурсами, которые помогают детям учиться по-другому: увереннее, свободнее и с более широким горизонтом возможностей.

От перегруженности к качеству образования

Еще недавно село Шелек входило в число казахстанских сел с одной из самых высоких нагрузок на школы. Ученикам приходилось учиться в несколько смен, а нехватка мест напрямую влияла на качество обучения.

Строительство нового здания площадью 13 000 м² стало поворотным моментом. Школа спроектирована как современное образовательное пространство с удобной логистикой, безопасной архитектурой и доступностью для всех детей.

Фото: Beeline.kz

Директор фонда "Zhyly Zhurek" Анар Жумагулова вспоминает, что решение о строительстве было принято после первых поездок в село:

"Когда мы увидели, в каких условиях дети учатся, стало ясно: речь идет не просто о бытовых сложностях. Ограниченные возможности в образовании влияют на весь дальнейший путь ребенка. Наша цель – не просто закрыть дефицит мест, а создать среду, которая даст детям равный доступ к современным знаниям и навыкам".

По ее словам, школа задумывалась как долгосрочная инвестиция.

"Мы хотели построить здание, которое будет работать десятилетиями, – безопасное, удобное, оснащенное всем необходимым. Особое внимание мы уделили инклюзивности. Равные возможности – это ценность, которую мы стремимся внедрять во всех проектах фонда". Директор фонда "Zhyly Zhurek" Анар Жумагулова

Первый год работы: результаты, которые видят все

Фото: Beeline.kz

За год школа стала одним из заметных образовательных центров региона.

Среди достижений:

более 50 республиканских наград;

победы в олимпиадах и конкурсах "Әбдуәли Қайдар", "Алтын сақа", "Ақбота", "Кенгуру", "Айқанат", "Тарих ата", "Абай оқулары", "Мағжан оқулары", "Мақатаев оқулары" и др.;

среди выпускников первого года 8 обладателей "Алтын белгі";

2 выпускника получили аттестат особого образца;

из 44 выпускников 25 поступили в университеты на гранты.

Фактически это означает одно: школьники Шелека получили отличный доступ к качественному образованию и новым профессиональным перспективам. Ребята учатся в комфортных условиях, видят реальные возможности, выбирают направления осознанно и смело ставят цели на будущее.

Фото: Beeline.kz

Как изменилась школьная жизнь

Директор школы Ляззат Карабаева отмечает, что перемены оказались более глубокими, чем ожидалось.

"Мы увидели, как меняется отношение детей к учебе. Современные кабинеты, техника, лаборатории – все это сразу повысило мотивацию. Дети стали проводить больше времени в школе, пробовать новые направления, участвовать в проектах".

Учителя также получили возможность работать иначе, появились практические занятия, проектная работа, возможность применять новые методики.

Очень заметно, как вырос интерес школьников к возможностям, которые появились впервые.

"Лаборатории и IT-классы стали центрами притяжения. Ребята проводят опыты, собирают роботов, создают программы, работают в медиастудии. А творческие студии, от музыки до 3D-моделирования, позволили детям почувствовать уверенность в своих талантах", — говорит Ляззат Карабаева.

Роль бизнеса как партнера развития

Строительство школы в Шелеке – часть долгосрочной стратегии Beeline Казахстан и его корпоративного благотворительного фонда "Zhyly Zhurek" по укреплению образования и развитию цифровых навыков в регионах. Компания последовательно инвестирует в социальные проекты в сферах инклюзии, медицины и образования.

Фото: Beeline.kz

Подход, ориентированный на системную работу, показывает: корпоративная ответственность может быть устойчивым инструментом развития территорий, а не разовой инициативой.

Идея проста: современные условия, технологии, доступность и возможности должны быть нормой для всех детей – независимо от того, живут они в большом городе или небольшом селе.

Елена Мухсинова, директор по корпоративным коммуникациям и социальным инвестициям Beeline Казахстан, подчеркивает:

"Школа в Шелеке − это важный шаг в реализации нашей стратегии по созданию равных возможностей. Ранее Beeline полностью оснастил восемь сельских школ в рамках проекта "Развитие потенциала опорных школ", и финансирование новой школы в селе стало логичным продолжением этой работы. Мы убеждены, что доступ к современным условиям обучения способен менять жизнь детей и расширять перспективы целых сообществ. Именно поэтому мы продолжаем инвестировать в проекты, которые дают равные возможности каждому казахстанцу − вне зависимости от места проживания".

Опыт Шелека показал, что комплексные социальные проекты способны менять не только качество образования, но и жизнь всего сообщества, формируя устойчивые условия для развития и новые возможности для детей.