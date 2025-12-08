50 наград и десятки побед: год успехов новой школы в Шелеке
Первые итоги показывают, что современное учебное пространство стало важным шагом в развитии села и открыло детям доступ к тем возможностям, которые раньше казались недостижимыми.
Новая точка роста для целого региона
Школа принимает учеников с 1 сентября 2024 года. Ее открытие стало заметным событием и большим праздником для жителей села. Но главное значение проекта стало ясно позже, когда дети и педагоги начали учиться и работать в новых условиях.
Сегодня школу посещают более 900 ребят. Просторные кабинеты, хорошо оснащенные лаборатории, мастерские, медиастудия, современные спортивные залы и актовый зал за первый же год стали не просто инфраструктурой, а ресурсами, которые помогают детям учиться по-другому: увереннее, свободнее и с более широким горизонтом возможностей.
От перегруженности к качеству образования
Еще недавно село Шелек входило в число казахстанских сел с одной из самых высоких нагрузок на школы. Ученикам приходилось учиться в несколько смен, а нехватка мест напрямую влияла на качество обучения.
Строительство нового здания площадью 13 000 м² стало поворотным моментом. Школа спроектирована как современное образовательное пространство с удобной логистикой, безопасной архитектурой и доступностью для всех детей.
Директор фонда "Zhyly Zhurek" Анар Жумагулова вспоминает, что решение о строительстве было принято после первых поездок в село:
"Когда мы увидели, в каких условиях дети учатся, стало ясно: речь идет не просто о бытовых сложностях. Ограниченные возможности в образовании влияют на весь дальнейший путь ребенка. Наша цель – не просто закрыть дефицит мест, а создать среду, которая даст детям равный доступ к современным знаниям и навыкам".
По ее словам, школа задумывалась как долгосрочная инвестиция.
"Мы хотели построить здание, которое будет работать десятилетиями, – безопасное, удобное, оснащенное всем необходимым. Особое внимание мы уделили инклюзивности. Равные возможности – это ценность, которую мы стремимся внедрять во всех проектах фонда".Директор фонда "Zhyly Zhurek" Анар Жумагулова
Первый год работы: результаты, которые видят все
За год школа стала одним из заметных образовательных центров региона.
Среди достижений:
- более 50 республиканских наград;
- победы в олимпиадах и конкурсах "Әбдуәли Қайдар", "Алтын сақа", "Ақбота", "Кенгуру", "Айқанат", "Тарих ата", "Абай оқулары", "Мағжан оқулары", "Мақатаев оқулары" и др.;
- среди выпускников первого года 8 обладателей "Алтын белгі";
- 2 выпускника получили аттестат особого образца;
- из 44 выпускников 25 поступили в университеты на гранты.
Фактически это означает одно: школьники Шелека получили отличный доступ к качественному образованию и новым профессиональным перспективам. Ребята учатся в комфортных условиях, видят реальные возможности, выбирают направления осознанно и смело ставят цели на будущее.
Как изменилась школьная жизнь
Директор школы Ляззат Карабаева отмечает, что перемены оказались более глубокими, чем ожидалось.
"Мы увидели, как меняется отношение детей к учебе. Современные кабинеты, техника, лаборатории – все это сразу повысило мотивацию. Дети стали проводить больше времени в школе, пробовать новые направления, участвовать в проектах".
Учителя также получили возможность работать иначе, появились практические занятия, проектная работа, возможность применять новые методики.
Очень заметно, как вырос интерес школьников к возможностям, которые появились впервые.
"Лаборатории и IT-классы стали центрами притяжения. Ребята проводят опыты, собирают роботов, создают программы, работают в медиастудии. А творческие студии, от музыки до 3D-моделирования, позволили детям почувствовать уверенность в своих талантах", — говорит Ляззат Карабаева.
Роль бизнеса как партнера развития
Строительство школы в Шелеке – часть долгосрочной стратегии Beeline Казахстан и его корпоративного благотворительного фонда "Zhyly Zhurek" по укреплению образования и развитию цифровых навыков в регионах. Компания последовательно инвестирует в социальные проекты в сферах инклюзии, медицины и образования.
Подход, ориентированный на системную работу, показывает: корпоративная ответственность может быть устойчивым инструментом развития территорий, а не разовой инициативой.
Идея проста: современные условия, технологии, доступность и возможности должны быть нормой для всех детей – независимо от того, живут они в большом городе или небольшом селе.
Елена Мухсинова, директор по корпоративным коммуникациям и социальным инвестициям Beeline Казахстан, подчеркивает:
"Школа в Шелеке − это важный шаг в реализации нашей стратегии по созданию равных возможностей. Ранее Beeline полностью оснастил восемь сельских школ в рамках проекта "Развитие потенциала опорных школ", и финансирование новой школы в селе стало логичным продолжением этой работы. Мы убеждены, что доступ к современным условиям обучения способен менять жизнь детей и расширять перспективы целых сообществ. Именно поэтому мы продолжаем инвестировать в проекты, которые дают равные возможности каждому казахстанцу − вне зависимости от места проживания".
Опыт Шелека показал, что комплексные социальные проекты способны менять не только качество образования, но и жизнь всего сообщества, формируя устойчивые условия для развития и новые возможности для детей.