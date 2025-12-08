#Казахстан в сравнении
Право

В Казахстане для частных школ запустили новую систему госзаказа

Школьники, ученики, школа, школы, частная школа, частные школы, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, учитель, педагог, преподаватель , фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 14:30 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Совместным приказом Министерства просвещения и акиматов областей, Алматы, Астаны и Шымкента утвержден пилотный проект "Новый механизм размещения государственного образовательного заказа на среднее образование в частных организациях образования на 2025-2026 учебный год", сообщает Zakon.kz.

Проект направлен на повышение прозрачности финансирования, развитие государственно-частного партнерства и обеспечение доступности качественного образования для всех детей.

В Минпросвещения отметили, что в последние годы наблюдается рост количества частных школ по стране, которое достигло порядка тысячи. Увеличение доли частного бизнеса в сфере образования – хорошая тенденция, однако действующий порядок госзаказа требует обновления.

Проведенный анализ показал, что необходимость реформы обусловлена выявленными несоответствиями в учете учащихся и финансировании частных школ. В ряде случаев дети фактически обучались в одной организации, но, по данным Национальной образовательной базы, числились в другой организации, получавшей государственный заказ.

В отдельных регионах школы удерживали в системе сведения о выбывших учащихся, продолжая получать финансирование. Были также выявлены случаи начисления средств за обучение в организациях, не осуществлявших образовательную деятельность, но зарегистрированных в качестве получателей госзаказа.

Как отмечается, решением этих вопросов и одним из основных элементов преобразований станет новая информационная система. Ее разработали в АО "Информационно-учетный центр" Министерства финансов. Она уже встроена в цифровую платформу "Е-Qazyna.kz" и не только упростит работу пользователей, но и усилит контроль за достоверностью данных: система будет автоматически проверять количество и контингент обучающихся, наличие разрешительных документов и свяжет информационные системы образования воедино.

Для обеспечения единого администрирования АО "Финансовый центр" передано в ведение Министерства финансов. Оно выступает оператором пилотного проекта и обеспечивает организационно-методическое сопровождение, консультации участников, мониторинг и оплату по принятым актам.

Главная роль в реализации пилота отведена местным исполнительным органам – управлениям образования, которые будут размещать госзаказ, утверждать сводные расчеты, заключать договоры и принимать акты оказанных услуг через веб-портал www.e-Qazyna.kz , разработанный АО "Информационно-учетный центр".

На следующем этапе планируется интеграция в систему других инструментов государственного финансирования в сфере образования – грантов, стипендий, обеспечения мест в общежитиях и иных форм поддержки.

Новая информационная система запущена 12 ноября текущего года. Минфин, внедряя цифровизацию в сфере образовательных услуг, намерен сделать движение бюджетных средств по госзаказу более прозрачным и понятным, а также будет администрировать вопросы своевременного и обоснованного финансирования.

Нововведение снизит нагрузку на бюджет, повысит конкуренцию и привлечет больше частных инвестиций в сферу образования.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
