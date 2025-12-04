Гоночный комплекс в Атырау обещают сделать доступным для частных заездов

Аким Атырауской области Серик Шапкенов на брифинге в СЦК 4 декабря 2025 года прокомментировал планы по строительству в регионе крупного автоспортивного гоночного комплекса, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Шапкенов отметил, что это частный инвестиционный проект.

"Это частный проект, личная идея и реализовать ее он планирует на свои деньги. На сегодня акиматом выделен земельный участок, инвестором начаты проектные работы, привлечены итальянский архитектор и компания, которая строит такие трассы. Они исследовательские работы проводят", – отметил он.

Идея принадлежит инвестору Атырауского вагоностроительного завода Шоте Абхазаве.

"Он участвует в гонках и это его любимый вид спорта. Это его желание и идея развить этот вид спорта в регионе в рамках социальной ответственности бизнеса. Уверены, что проект реализуется и думаю он внесет существенный вклад в привлечение туристов", – заявил глава региона.

Прокомментировал он и вопрос о том, сможет ли казахстанская молодежь устраивать там частные гонки на своих машинах.

"Когда этот проект был предложен, я задал инвестору именно этот вопрос. Потому что, если говорить откровенно, сейчас среди молодежи бывают нелегальные уличные или трассовые гонки. Они могут врезаться куда-нибудь или друг в друга. Поэтому на этой трассе будет предоставлена отдельная возможность для молодежи. Инвестор рассматривает этот вопрос. Но при этом обязательно нужно будет пройти обучение по безопасности, обеспечить молодых людей соответствующей экипировкой. Сейчас ведется проектирование, думаю, в течение двух-трех лет определится срок начала и завершения строительства", – резюмировал Серик Шапкенов.

Ранее сообщалось, что один из исторических спортивных объектов Атырау – центральный стадион "Мунайшы" – ждет реконструкция. Строительно-монтажные работы запланированы на 2025-2026 годы.