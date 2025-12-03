Астану в четверг посетит президент Европейского совета Антониу Кошта

Астану с официальным визитом 4 декабря планирует посетить президент Европейского совета Антониу Кошта, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в этом году исполняется 10 лет с момента подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейским Союзом.

Касым-Жомарт Токаев и Антониу Кошта проведут переговоры и обсудят перспективы развития взаимодействия между Казахстаном и ЕС.

Отметим, что в конце ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя Европейского союза по Центральной Азии Эдуардса Стипрайса.