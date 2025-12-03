#Казахстан в сравнении
События

Астану в четверг посетит президент Европейского совета Антониу Кошта

Антониу Кошта посетит Астану, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 18:41 Фото: wikipedia/Антониу Кошта
Астану с официальным визитом 4 декабря планирует посетить президент Европейского совета Антониу Кошта, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в этом году исполняется 10 лет с момента подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейским Союзом.

Касым-Жомарт Токаев и Антониу Кошта проведут переговоры и обсудят перспективы развития взаимодействия между Казахстаном и ЕС.

Отметим, что в конце ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя Европейского союза по Центральной Азии Эдуардса Стипрайса.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
