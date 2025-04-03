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Политика

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Европейского совета

Токаев, президент Европейского совета, встреча, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 18:02 Фото: akorda.kz
В рамках саммита "Центральная Азия – Европейский союз" в Самарканде президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Европейского совета Антониу Коштой, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, Европейский союз – крупнейший торговый партнер и инвестор Казахстана:

  • доля ЕС в общем объеме прямых иностранных инвестиций – более 40%;
  • в 2024 году товарооборот между Казахстаном и членами ЕС достиг порядка 50 млрд долларов (80% от торговли ЕС со странами ЦА).

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Также отмечено, что президенты обсудили укрепление многопланового сотрудничества в различных секторах экономики. Кроме того, подчеркнули важность динамичного развития партнерства между Казахстаном и ЕС, основанного на взаимном доверии, стратегических интересах и долгосрочных перспективах.

Токаев прибыл в Самарканд 3 апреля 2025 года.

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, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 18:02
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В аэропорту его встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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