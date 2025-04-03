Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Европейского совета
Фото: akorda.kz
В рамках саммита "Центральная Азия – Европейский союз" в Самарканде президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Европейского совета Антониу Коштой, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Акорды, Европейский союз – крупнейший торговый партнер и инвестор Казахстана:
- доля ЕС в общем объеме прямых иностранных инвестиций – более 40%;
- в 2024 году товарооборот между Казахстаном и членами ЕС достиг порядка 50 млрд долларов (80% от торговли ЕС со странами ЦА).
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Также отмечено, что президенты обсудили укрепление многопланового сотрудничества в различных секторах экономики. Кроме того, подчеркнули важность динамичного развития партнерства между Казахстаном и ЕС, основанного на взаимном доверии, стратегических интересах и долгосрочных перспективах.
Токаев прибыл в Самарканд 3 апреля 2025 года.
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