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Универсальные подразделения для экстренных ситуаций создают в Казахстане

Пожарные, пожарный, МЧС, пожарная служба, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 10:37 Фото: Zakon.kz
В Казахстане в рамках противопожарных мер создают универсальные подразделения для экстренных ситуаций, сообщает Zakon.kz.

Об этом министр Чингис Аринов 12 ноября доложил на заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова.

В рамках повышения оперативной готовности к ЧС в Акмолинской области запущен пилотный проект по созданию универсальных подразделений, состоящих из пожарных, медиков и спасателей. Это позволит оперативно и комплексно спасать пострадавших и оказывать им первую помощь.

Кроме того, внедряются новые стандарты для строительства пожарных депо. К примеру, с августа в Астане функционирует пожарное подразделение, построенное за 3,5 месяца из быстровозводимых конструкций. Такой принцип строительства будет внедрен во всех регионах. В целом требуется 121 пожарное депо по стране.

"В рамках укрепления материально-технического обеспечения впервые приобретаются два противопожарных дрона, предназначенных для тушения высотных зданий. В этом году закупаем 728 единиц спецавтотехники, свыше 18 тыс. единиц оборудования и снаряжения за счет республиканского и местного бюджетов, а также в лизинг. Первостепенно распределим технику для нужд районных подразделений", – доложил министр.

Ранее сообщалось, что Министерство по чрезвычайным ситуациям планирует приобрести 10 беспилотных летательных аппаратов для мониторинга оперативной обстановки, четыре самолета и семь вертолетов. Кроме того, улучшена боевая одежда пожарного: теперь она более легкая в носке, что создает комфортность и удобство при выполнении спасательных операций.

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