События

Смог "смоет" в Алматы

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 16:13 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Алматинцев ждет погодная "перезагрузка": после нескольких сухих дней в город придут дожди, мокрый снег и более сильный ветер, а это значит, что воздух станет чище. Об этом 2 декабря рассказали в Региональной службе коммуникаций (РСК), сообщает Zakon.kz.

Там отмечают, что осадки буквально "смывают" смог, а ветер разгоняет загрязненный воздух, создавая комфортную атмосферу для прогулок.

Отмечается, что 3 декабря северо-восточный ветер немного усилится, слегка "освежив" город.

4 декабря температура днем поднимется до +11 °C, пойдет дождь, ветер усилится. 5 и 6 декабря ночью ожидаются дождь и снег, днем – дождь.

"В эти дни воздух будет особенно свежим: частицы пыли оседают, влажность повышается, и дышать становится легче. Температура останется мягкой: ночью около 0°C, днем +7+9°C", – говорится в сообщении.

7 и 8 декабря осадков не ожидается, но днем потеплеет до +12°C. Восточный ветер поможет не допустить накопления смога, хотя воздух будет не таким чистым, как после дождя. 9 декабря снова пройдут дожди, а днем потеплеет до +14°C, осадки вновь очистят атмосферу.

10 декабря ночью пройдет дождь со снегом, днем – дождь. Сильный северо-западный ветер и мокрый снег снова "смоют" город от загрязнений.

"В целом первая декада декабря будет благоприятной для алматинцев: регулярные осадки и смены ветра не дадут смогу задержаться над городом. Ближайшие дни – отличное время, чтобы гулять на свежем воздухе и дышать полной грудью", – отметили в РСК, заручившись данными синоптиков.

27 сентября 2025 года в Управлении экологии и окружающей среды Алматы объяснили причину смога в городе.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
