Цена запретов: как Казахстан теряет рынок, налоги и контроль

Казахстан переживает особый этап регулирования табачно-никотиновой отрасли, где нормативные инициативы часто воспринимаются обществом не как способ управления рынком, а как попытка его подавления.

Ограничения и запреты вводятся ради защиты здоровья, но рынок не исчезает, а лишь трансформируется, все чаще выходя за рамки легального поля. Специалисты подчеркивают: для эффективности мер необходим баланс между здравоохранением, экономикой и правовыми нормами.

Запрет на вейпы в Казахстане стал одним из самых обсуждаемых решений среди взрослых потребителей. Ранее из оборота вывели снюсы, сопровождая это кампанией, которая представляла запрет как единственный вариант. Затем последовали поправки, ужесточающие правила и вводящие уголовную ответственность за нарушения. Однако спрос не исчез, а переместился в нелегальные каналы. Главная проблема заключается в том, что рынок мигрировал из регулируемого сегмента в теневой, где товары продаются без сертификации и контроля. Это лишает потребителей гарантий качества, а бюджет теряет налоги и официальную занятость. Для экономистов и юристов такая ситуация создает более серьезные вызовы, чем отдельные ограничения.

По мнению специалистов, парадокс в том, что Казахстан, заявляя о дефиците бюджета и необходимости расширения налоговой базы, одновременно усиливает ограничения в сферах, которые могли бы приносить доход и рабочие места. Например, кальянный бизнес: курение кальяна в общественных местах запрещено, но спрос сохраняется, и услуга уходит в тень. Вместо прозрачного сектора с налогами и контрактами формируется нелегальная зона, где отсутствуют контроль качества и социальные гарантии.

Глава аналитического центра "Стратегия" Гульмира Илеуова считает, что проблема кроется в подходе к решениям, где здравоохранение ошибочно противопоставляется экономике.

"Мы действительно пошли по пути ограничительного нормотворчества, но не по пути исчезновения рынка. Запреты без глубокого анализа их экономического эффекта вытесняют налоговый потенциал из правовой среды. Экономика и здоровье – не оппоненты. Они оппоненты только там, где решения несинхронизированы с реальностью", – считает она.

По ее мнению, регулируемый рынок легче поддается управлению, так как обеспечивает контроль качества, налоговый надзор и трудовое регулирование. Когда легальная модель исчезает, спрос остается, а выгоды получают нелегальные игроки, создавая контрафактной продукцией риски для экономики и здоровья.

Илеуова отмечает, что решения, основанные на эмоциях, а не на анализе, приводят к потере контроля: запреты не устраняют спрос, а лишают его легальности, налогов и занятости.

Руководитель Национальной лиги потребителей Светлана Романовская акцентирует право взрослых на выбор.

"Человек остался не без продукции. Он остался без сертифицированной альтернативы. Любой товар, если его запрещают без предложенной легальной модели, мигрирует. И он уже мигрировал. В Казахстане теперь нет культурного, цивилизованного выбора на полке. Он есть только в серых чатах и закрытых продажах. Это не спор про здоровье. Это спор про право гражданина быть взрослым в регулируемой стране", – сказала она.

Тема регулирования табачно-никотиновой отрасли обсуждается и на международных платформах, включая форумы ВОЗ. Рекомендации таких организаций следует адаптировать к местным условиям, прорабатывая нормы с экономистами и юристами. Без этого решения остаются однобокими, создавая риски хуже самого регулирования.

Экономическая экспертиза в Казахстане должна дополнять здравоохранение – считают эксперты – иначе запрет превращается в социально-экономическую потерю, стимулируя нелегальный оборот. Медицинские меры эффективны, если рынок остается под контролем, потребители имеют доступ к легальной продукции, бюджет получает доходы, а работники – официальные условия. И Казахстан способен достичь этого через диалог здравого смысла.