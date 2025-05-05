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Экономика и бизнес

Может ли повлиять падение цен на нефть на рынок Казахстана

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 13:02 Фото: unsplash
Заместитель председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" (КМГ) Асет Магауов 5 мая 2025 года заявил, что падение цен на нефть не влечет рисков для рынка Казахстана – порядка 70% продается на внутреннем рынке ниже экспортных цен, передает корреспондент Zakon.kz.

Он озвучил, что рынок нефти достаточно волатильный, – любые геополитические или экономические факторы вызывают существенное снижение или, наоборот, рост цен на нефть.

"Что касается "КазМунайГаза", то у нас порядка 70% нефти продается на внутреннем рынке, и наши цены гораздо ниже экспортных. Соответственно, пока экспортная цена колеблется, внутренние цены остаются ниже самой низкой экспортной цены. Колебания экспортной цены происходят значительно выше уровня внутреннего рынка. Поэтому 70% нашей реализации, приходящейся на внутренний рынок, не зависит от котировок. Тем более экспорт бензина и дизельного топлива у нас ограничен – все реализуется внутри страны. Что касается оставшихся процентов, то аналитики говорят, что в этом году цена в пределах 65 долларов за баррель должна сохраниться. Но никто не может точно предсказать эти значения", – дополнил он.

По его мнению, рисков для "КазМунайГаза" не видно.

"Подготовлены альтернативные сценарии на случай резкого падения цен, определены меры по возможной оптимизации. В принципе, мы готовы к любым колебаниям цен на нефть. Колебания происходят почти каждый день. Здесь важен долгосрочный тренд. Последние прогнозы указывают на цену в районе 65 долларов за баррель", – продолжил Асет Магауов.

Касательно причин падения цен на нефть, он подчеркнул, что это множество факторов, и какой из них преобладает – сказать однозначно сложно.

Ранее в Минэнерго ответили, повлияет ли колебание цен на нефть на стоимость бензина в Казахстане.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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