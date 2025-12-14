НМУ: синоптики вновь предупредили жителей Алматы

Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в Алматы в воскресенье, 14 декабря, сообщает Zakon.kz.

14 декабря 2025 года в городе Алматы ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, следует из релиза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Также в Астане, Алматы и регионах объявили штормовое предупреждение на воскресенье, 14 декабря.