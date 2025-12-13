В Астане, Алматы и регионах объявили штормовое предупреждение на воскресенье

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане, Алматы и ряде областных центров и регионах на 14 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В Астане ожидается гололед.

В Алматы ночью и утром ожидается туман.



В Шымкенте ночью ожидается туман. Ветер днем с порывами 15-20 м/с. В Туркестане ночью ожидается туман. Ветер днем 15-20, порывы 23 м/с.



В Уральске ожидаются снег, метель, гололед. Ветер 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Петропавловске днем ожидаются снег, метель. Ветер днем 15-20 м/с.

В Атырау ожидаются снег, гололед, метель. Ветер 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Актобе ожидаются снег, метель, гололед. Ветер 15-20 м/с.

В Жезказгане днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер утром и днем с порывами 15-20 м/с.

Ночью в горных районах Туркестанской области ожидаются временами сильные осадки (дождь снег), в конце дня сильный дождь. Ночью и утром на севере, западе, юге, в горных районах области туман. Ветер ночью в горных районах области 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, западе, в горных районах области порывы 23-28 м/с.

Ночью и утром на севере, в горных районах Алматинской области ожидается гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер на востоке области с порывами 15-20 м/с.

В Конаеве временами ожидается туман.

В Мангистауской области ожидаются ночью снег, гололед, на севере, востоке области сильный снег, днем осадки (дождь, снег), гололед. На западе, севере, востоке области низовая метель. Ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, на западе, севере, востоке области временами 30 м/с и более.

В Актау ожидаются временами снег, низовая метель, гололед. Ветер 15-20, порывы 23-28, временами 30 м/с и более.

Ночью на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается гололед, днем гололед. В Кокшетау днем ожидается гололед.

На севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается туман.

В Караганде ожидается на дорогах гололедица. Временами туман.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, гололед. Днем на севере, юге, в центре области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. На юге области туман. Ветер на севере, востоке, в центре области 15-20, ночью порывы 25 м/с.

В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидаются снег, метель, гололед. Ветер ночью с порывами 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, в центре области Абай ожидаются снег, метель, гололед. Днем на западе, юге, в центре области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. На юге области ожидается туман. Ветер на западе, севере, в центре области 15-20, ночью 23-28 м/с.

В Семее ночью и утром ожидаются снег, метель, гололед. Ветер ночью 15-20 м/с.

На западе, севере, в горных районах области Жетысу ожидаются гололед, туман. Ветер в районе Алакольских озер 15–20 м/с.

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидается снег, временами сильный снег, низовая метель. В горных районах области гололед. На юге, в горных районах области туман. Ветер ночью в горных районах, днем на юго-западе, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

В Таразе временами ожидается туман, ночью гололед.

В Костанайской области ожидается гололед.

В Костанае ожидаются снег, метель. Ветер 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Кызылординской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На севере области ожидаются туман, метель. Ветер ночью на севере области 15-20 м/с, днем 15-20, на севере области 25 м/с.

В Кызылорде утром и днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель. Временами туман. Ветер днем 15-20 м/с.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 14 декабря.