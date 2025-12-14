Футбол для всей семьи

Семейный формат, футбол и цифровые технологии объединил ALGA! / Phygital Kids Fest, который прошел в Караганде, сообщает Zakon.kz.

Фестиваль стал одной из первых в регионе попыток выстроить футбольное мероприятие, где дети и родители участвуют вместе, а спортивные активности дополняются фиджитал и образовательными элементами.

Фото: QOFA

Инициатива была реализована Карагандинской областной ассоциацией футбола (QOFA) совместно с Freedom QJ League, футбольным клубом "Шахтер" и UEL Team. Эти организации одними из первых в Карагандинской области начали развивать формат семейных футбольных фестивалей, ориентированных на массовое и доступное участие. Мероприятие прошло при поддержке акимата Карагандинской области.

Фото: QOFA

Перед началом программы участников поприветствовали представители государственных и образовательных учреждений региона, а также Карагандинской областной футбольной ассоциации. В своих выступлениях они подчеркнули важность внедрения современных форматов в детский спорт и создания доступной и инклюзивной среды.

Фото: QOFA

Талгат Каржаубаев, генеральный секретарь Карагандинской областной ассоциации футбола:

"Мы стремимся к тому, чтобы детский футбол был доступным, интересным и объединяющим. Такие форматы помогают вовлечь не только детей, но и родителей, формируя устойчивый интерес к активному образу жизни".

Программа фестиваля была разделена на две части. В первой половине дня прошел семейный спортивно-образовательный фестиваль ALGA!, в котором приняли участие 50 детей и 50 родителей. Для участников работали несколько тематических зон. В спортивной зоне дети выполняли задания на скорость, ловкость и координацию, адаптированные под разные уровни подготовки. Инструкторы сопровождали участников и помогали осваивать упражнения в безопасном формате.

Фото: QOFA

В творческой зоне дети рисовали, лепили и участвовали в создании коллективного арт-постера. Киберспортивная зона включала мини-турнир по FIFA на PlayStation 5, где участники знакомились с элементами киберфутбола.

Дополнительную атмосферу семейного праздника создали фотобудка, фуд-корнер, chill-зона и тематический интерактив, посвященный известному прыжку вратаря ФК "Шахтер" Игоря Шацкого. Площадки работали в течение всего дня, позволяя детям свободно выбирать интересующие форматы активности.

Асхат Какетаев, заместитель руководителя Регионального Научно-Практического Центра дополнительного образования для детей "Сарыарқа дарыны":

"В фестивале участвуют более 100 детей и родители. По тому, с каким интересом и вовлеченностью семьи участвуют в футбольных активностях, видно, что проект востребован и актуален для нашего региона. Он способствует развитию массового спорта и популяризации футбола среди детей. В дальнейшем проект ALGA! планируется расширять – количество школ-участников в Карагандинской области может вырасти до 30 и более, включая районные и сельские школы".

Во второй половине дня мероприятие продолжилось в формате Phygital Kids Fest. Участниками стали 64 ребенка из специализированных школ и интернатов, для которых была выстроена отдельная программа с учетом принципов инклюзии и доступности. Основной акцент был сделан на фиджитал-формате, объединяющем физическую активность и цифровые элементы.

Дети поочередно участвовали в адаптированных футбольных упражнениях и киберфутбольных активностях, что позволило каждому выбрать комфортный темп и формат участия. Такой подход дал возможность вовлечь ребят с разным уровнем подготовки и создать безопасную, поддерживающую среду, где спорт становится частью общего игрового и образовательного процесса.

Фестиваль завершился церемонией награждения, в рамках которой все дети получили памятные подарки и сувениры от организаторов и партнеров.

Проведение ALGA! / Phygital Kids Fest стало частью долгосрочной стратегии QOFA по развитию массового и инклюзивного детского футбола. Фестиваль показал, что сочетание семейного формата и фиджитал-элементов помогает заинтересовать детей спортом.

Отдельно стоит отметить вклад президента Карагандинской областной футбольной ассоциации Тимура Турлова в развитие массового и детско-юношеского футбола региона. По его инициативе и при поддержке Freedom Holding Corp. в области реализуются проекты, направленные на развитие школьного футбола, инклюзивных форматов и современной спортивной инфраструктуры. ALGA! / Phygital Kids Fest стал частью этой системной работы.