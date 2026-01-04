#Казахстан в сравнении
Спорт

Стали известны первые четвертьфиналисты Кубка Африки по футболу

Футбол Кубок Африки, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2026 11:00 Фото: Instagram/caf_online
В ночь на 4 января на Кубке африканских наций по футболу прошли два матча 1/8 финала, по итогам которых Сенегал и Мали завоевали себе место в следующем раунде плей-офф, сообщает Zakon.kz.

Самым драматичным из этих двух поединков стало противостояние Мали и Туниса. "Орлы", играя в меньшинстве и проигрывая по ходу встречи, сумели сравнять счет (1:1), а затем в серии послематчевых пенальти вырвали победу (3:2).

В другом противоборстве 1/8 финала Кубка Африки сборная Сенегала обыграла Судан (3:1).

По расписанию текущего турнира поздно вечером 4 января Марокко встретится с Танзанией, а ЮАР – с Камеруном.

Далее 5 января Египет сразится с Бенином, Нигерия померится силами с Мозамбиком.

Напоследок Алжир сыграет с ДР Конго, плюс футболисты Кот-д`Ивуара разыграют путевку в 1/4 финала с Буркина-Фасо.

Действующим победителем данных соревнований является сборная Кот-д′Ивуара.

