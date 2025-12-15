Спорткомплекс международного класса открыли в Кокшетау за счет средств спецфонда

В Кокшетау открылся спортивный комплекс "Көкше Арена", появление которого само по себе отвечает на вопрос, куда уходят возвращенные государству активы.

Это второй спортобъект в Акмолинской области, построенный на эти средства, и один из примеров, когда сложная и далекая для людей тема превратилась в конкретный результат.

Отметим, история долгожданного проекта началась с закладки капсулы 25 октября прошлого года, а уже сегодня работы полностью завершены, идет процедура передачи объекта заказчику. Строительство комплекса международного класса заняло всего один год.

"Без массового спорта невозможно воспитать здоровую молодежь. Поэтому развитие спорта, поддержка молодежи и формирование культуры здорового образа жизни – одни из главных приоритетов. "Kokshe Arena" – это новое пространство возможностей, которое объединяет профессиональный спорт и массовую физическую культуру. Комплекс построен с учетом всех современных требований и отвечает международным стандартам", – подчеркнул аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Фото: УВП Акмолинской

Поздравить кокшетаусцев с появлением на спортивной карте города ключевого объекта приехали представители центральных госорганов, а также звезды казахстанского спорта – Геннадий Головкин и Шавкат Рахмонов.

"Глава государства Қасым-Жомарт Токаев рассматривает восстановление справедливости как ключевой шаг к построению справедливого общества и повышению уровня доверия населения. В центре внимания этой идеологии находится человек, его права и свободы, а также ответственность государства за благополучие граждан. Справедливый Казахстан невозможен без честности, порядочности и личной ответственности", – отметил в своей поздравительной речи генеральный прокурор РК Берик Асылов.

Фото: УВП Акмолинской

Сам комплекс задуман как универсальная площадка. Ключевая точка – основной зал на 650 мест: именно он дает Кокшетау возможность принимать соревнования и турниры международного масштаба, для которых раньше не было подходящей арены. Остальные зоны работают на ежедневную тренировочную жизнь: отдельные пространства под борьбу, бокс, тяжелую атлетику, а также тир. Эта структура заложена не на перспективу, а уже под текущие запросы региона и города.

Стоит отметить, что проект разрабатывался совместно с заказчиком и профильными службами – это напрямую влияет на функциональность. В частности, в комплексе предусмотрены решения для подготовки сотрудников МЧС и силовых структур, включая специализированную инфраструктуру и тир – то есть заложена не только спортивная, но и прикладная составляющая.

Фото: УВП Акмолинской

При этом "Көкше Арена" – вполне конкретный набор возможностей, который можно измерить залами и сценариями их использования. Технические детали, которые обычно остаются "за кадром", в этом случае как раз объясняют, почему объект претендует на статус нового стандарта для региона.

"Здание изначально проектировалось как двухзальное и многофункциональное: основной зал может работать и как спортивная, и как зрелищная площадка, с предусмотренной шумоизоляцией и акустикой. Второй универсальный зал рассчитан на тренировочный процесс и мероприятия городского уровня; при этом в нем предусмотрены условия для инклюзивных занятий, включая волейбол сидя за счет теплого пола", – рассказал руководитель Управления физической культуры и спорта Ардак Тулендин.

Кульминацией торжественного открытия стало награждение представителей центра активного долголетия из Астаны и Шымкента, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской Карагандинской областей, а также акмолинских спортсменов за занятые призовые места в международных соревнованиях в этом году.