#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
522.38
612.6
6.54
События

Спорткомплекс международного класса открыли в Кокшетау за счет средств спецфонда

Спорткомплекс &quot;Көкше Арена&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 16:46 Фото: УВП Акмолинской
В Кокшетау открылся спортивный комплекс "Көкше Арена", появление которого само по себе отвечает на вопрос, куда уходят возвращенные государству активы.

Это второй спортобъект в Акмолинской области, построенный на эти средства, и один из примеров, когда сложная и далекая для людей тема превратилась в конкретный результат.

Отметим, история долгожданного проекта началась с закладки капсулы 25 октября прошлого года, а уже сегодня работы полностью завершены, идет процедура передачи объекта заказчику. Строительство комплекса международного класса заняло всего один год.

"Без массового спорта невозможно воспитать здоровую молодежь. Поэтому развитие спорта, поддержка молодежи и формирование культуры здорового образа жизни – одни из главных приоритетов. "Kokshe Arena" – это новое пространство возможностей, которое объединяет профессиональный спорт и массовую физическую культуру. Комплекс построен с учетом всех современных требований и отвечает международным стандартам", – подчеркнул аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Фото: УВП Акмолинской

Поздравить кокшетаусцев с появлением на спортивной карте города ключевого объекта приехали представители центральных госорганов, а также звезды казахстанского спорта – Геннадий Головкин и Шавкат Рахмонов.

"Глава государства Қасым-Жомарт Токаев рассматривает восстановление справедливости как ключевой шаг к построению справедливого общества и повышению уровня доверия населения. В центре внимания этой идеологии находится человек, его права и свободы, а также ответственность государства за благополучие граждан. Справедливый Казахстан невозможен без честности, порядочности и личной ответственности", – отметил в своей поздравительной речи генеральный прокурор РК Берик Асылов.

Фото: УВП Акмолинской

Сам комплекс задуман как универсальная площадка. Ключевая точка – основной зал на 650 мест: именно он дает Кокшетау возможность принимать соревнования и турниры международного масштаба, для которых раньше не было подходящей арены. Остальные зоны работают на ежедневную тренировочную жизнь: отдельные пространства под борьбу, бокс, тяжелую атлетику, а также тир. Эта структура заложена не на перспективу, а уже под текущие запросы региона и города.

Стоит отметить, что проект разрабатывался совместно с заказчиком и профильными службами – это напрямую влияет на функциональность. В частности, в комплексе предусмотрены решения для подготовки сотрудников МЧС и силовых структур, включая специализированную инфраструктуру и тир – то есть заложена не только спортивная, но и прикладная составляющая.

Фото: УВП Акмолинской

При этом "Көкше Арена" – вполне конкретный набор возможностей, который можно измерить залами и сценариями их использования. Технические детали, которые обычно остаются "за кадром", в этом случае как раз объясняют, почему объект претендует на статус нового стандарта для региона.

"Здание изначально проектировалось как двухзальное и многофункциональное: основной зал может работать и как спортивная, и как зрелищная площадка, с предусмотренной шумоизоляцией и акустикой. Второй универсальный зал рассчитан на тренировочный процесс и мероприятия городского уровня; при этом в нем предусмотрены условия для инклюзивных занятий, включая волейбол сидя за счет теплого пола", – рассказал руководитель Управления физической культуры и спорта Ардак Тулендин.

Кульминацией торжественного открытия стало награждение представителей центра активного долголетия из Астаны и Шымкента, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской Карагандинской областей, а также акмолинских спортсменов за занятые призовые места в международных соревнованиях в этом году.

Фото: УВП Акмолинской

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
В Зеренде построили спортшколу за счет возвращенных активов – впервые в Казахстане
14:08, 27 июня 2025
В Зеренде построили спортшколу за счет возвращенных активов – впервые в Казахстане
Новый спорткомплекс мирового уровня строят в Кокшетау: на какие средства и когда он откроется
10:10, 05 ноября 2025
Новый спорткомплекс мирового уровня строят в Кокшетау: на какие средства и когда он откроется
В Кокшетау появится спортивный центр на тысячу человек
15:26, 23 июня 2025
В Кокшетау появится спортивный центр на тысячу человек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: