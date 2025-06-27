В Зеренде построили спортшколу за счет возвращенных активов – впервые в Казахстане

В Зеренде открылся спортивный комплекс, строительство которого стало первым в стране, полностью профинансированным за счет возвращенных государству активов. Объект уже сегодня готов принимать первых воспитанников.

Строительные работы заняли всего шесть месяцев. Общая площадь здания – 6200 квадратных метров. Внутри – залы для вольной и казахской борьбы, бокса, тяжелой атлетики, лыжной подготовки и общефизической подготовки. В здании предусмотрены раздевалки, медицинский кабинет, массажная, буфет, прачечная, помещения для тренеров и административного персонала.

Спортшкола рассчитана на одновременное пребывание до 90 человек. Для спортсменов из других районов предусмотрен отдельный спальный блок на 48 мест. Площадь благоустроенной территории составляет 8500 квадратных метров. Уже установлено уличное освещение, обустроены дорожки и парковка. Озеленение территории планируется завершить до осени. В штате уже 42 сотрудника, в дальнейшем количество работников увеличат до 73.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

На церемонии открытия аким Акмолинской области Марат Ахметжанов отметил, что объект стал результатом нового подхода, который уже дал конкретный эффект. По его словам, деньги, возвращенные в государственную собственность, впервые были направлены не в общий бюджет, а на строительство реального инфраструктурного объекта. Это позволило с самого начала видеть конечную цель и строго контролировать каждый этап.

"Мы впервые используем эти средства на социальную инфраструктуру, и результат уже перед глазами. Комплекс построен не в центре области, а в сельской зоне. Это говорит о правильных приоритетах. Средства должны идти туда, где они действительно нужны. Здесь созданы условия для детей из глубинки, которым раньше было недоступно даже базовое спортивное оснащение. Теперь у них есть равные возможности", – подчеркнул Марат Ахметжанов.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Проект контролировало управление строительства области. Как рассказал заместитель руководителя ведомства Азамат Байкуанышев, именно логика финансирования позволила избежать затяжек.

"Преимущество в том, что средства из фонда поступают сразу в полном объеме. Это позволяет сразу закупить материалы, оборудование и параллельно запускать несколько этапов стройки. В прежней системе мы сначала получали один транш, потом проводили закупки, потом ждали согласований. Здесь все решалось быстро. Строительство шло без пауз, и мы завершили его за пять месяцев – такого у нас еще не было", – пояснил он.

Он также добавил, что объект в Зеренде стал первым, где применена ускоренная система госзакупок по новой методике. Конкурсные процедуры провели за семь дней, подрядчика выбрали быстро, без потери качества. Этот опыт теперь используется в других проектах области.

К слову, по данным Генеральной прокуратуры, с начала 2024 года в Казахстан было возвращено более 770 миллиардов тенге. Из них уже направлено 240 миллиардов на строительство 333 социальных и коммунальных объектов по всей стране. В Акмолинской области по этой программе реализуются 37 проектов: 10 – это учреждения здравоохранения, еще 26 – объекты водоснабжения. Более 90 тысяч человек в двух городах и 21 селе региона получат доступ к централизованной питьевой воде.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов, комментируя ситуацию, отметил, что государство начинает выполнять ключевой принцип – использовать возвращенные активы в интересах общества.

"Как отметил президент, эти средства должны служить народу. Это не просто красивая формула. Это конкретные дела. Уже реализуются сотни проектов. То, что мы видим в Зеренде, – это доказательство. Деньги, которые когда-то были выведены незаконно, сегодня работают – строят школы, больницы, обеспечивают водой, дают доступ к спорту", – поделился Берик Асылов.

Следующим проектом, который реализуется по этой же схеме, станет многофункциональный спорткомплекс в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау. Общая стоимость объекта – 12,6 миллиарда тенге. В этом году проект получил полное финансирование, и завершить его планируется до конца года.

Строительство спортшколы в Зеренде стало не только первым объектом в стране, реализованным за счет возвращенных активов, но и моделью, которая может применяться в других регионах. За счет нового подхода – единоразового финансирования, ускоренных процедур и строгого контроля – удалось построить полноценный комплекс в кратчайшие сроки. Теперь речь идет не о показательной стройке, а о системе, которую можно масштабировать.