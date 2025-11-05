#Народный юрист
Общество

Новый спорткомплекс мирового уровня строят в Кокшетау: на какие средства и когда он откроется

Кокшетау, новый спорткомплекс, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 10:10 Фото: primeminister.kz
В рамках реализации поручений главы государства по развитию социальной инфраструктуры в Кокшетау завершается строительство многофункционального спортивно-культурного комплекса. Об этом 5 ноября 2025 года рассказали в пресс-службе правительства РК, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что правительством из Специального государственного фонда на эти цели было выделено 12,6 млрд тенге.

Фото: primeminister.kz

В спорткомплексе предусмотрены залы для бокса, борьбы, тяжелой атлетики и кроссфита, оснащенные сертифицированным оборудованием олимпийского стандарта, что позволит проводить в Кокшетау соревнования республиканского и мирового уровня IBA.

Фото: primeminister.kz

На территории спортивного комплекса будут располагаться два футбольных поля, поле для метания ядра и копья, игровые и тренировочные зоны, универсальные спортивные площадки и легкоатлетическая зона. Для маломобильных групп населения предусмотрено специальное оснащение.

Фото: primeminister.kz

Кроме того, планируется открытие универсального спортивного зала со скалодромом и башней для пожарно-прикладных видов спорта. Здесь в том числе смогут повышать свои профессиональные навыки учащиеся Академии гражданской защиты МЧС РК, выпускающей профессиональных спасателей.

Фото: primeminister.kz

Также будет доступен зал на 650 мест с современными мультимедийными системами для культурно-массовых мероприятий.

Фото: primeminister.kz

На объекте уже завершены основные строительные работы, ведется внутренняя отделка, благоустройство и подведение инженерных сетей. Общая готовность объекта составляет 85%. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца текущего года.

Фото: primeminister.kz

Реализация данного проекта повысит доступность круглогодичных спортивных объектов для населения и повысит вовлеченность в занятия спортом и ЗОЖ всех категорий граждан.

Фото: primeminister.kz

Фото: primeminister.kz

4 ноября 2025 года стало известно, что уроки плавания включат в школьную программу. Об этом рассказал генеральный секретарь Федерации Qazaq Aquatics Дмитрий Баландин.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Более 10 млрд тенге из спецфонда получит область Абай
09:13, 11 августа 2025
Более 10 млрд тенге из спецфонда получит область Абай
Акмолинская область укрепляет спортивную инфраструктуру: строятся ФОК и открытый спорткомплекс
18:08, 14 августа 2025
Акмолинская область укрепляет спортивную инфраструктуру: строятся ФОК и открытый спорткомплекс
Послание-2024: как правительство выполняет поручение президента по обновлению инфраструктуры ЖКХ
09:29, 21 августа 2025
Послание-2024: как правительство выполняет поручение президента по обновлению инфраструктуры ЖКХ
