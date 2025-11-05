Новый спорткомплекс мирового уровня строят в Кокшетау: на какие средства и когда он откроется

В рамках реализации поручений главы государства по развитию социальной инфраструктуры в Кокшетау завершается строительство многофункционального спортивно-культурного комплекса. Об этом 5 ноября 2025 года рассказали в пресс-службе правительства РК, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что правительством из Специального государственного фонда на эти цели было выделено 12,6 млрд тенге.

Фото: primeminister.kz

В спорткомплексе предусмотрены залы для бокса, борьбы, тяжелой атлетики и кроссфита, оснащенные сертифицированным оборудованием олимпийского стандарта, что позволит проводить в Кокшетау соревнования республиканского и мирового уровня IBA.

На территории спортивного комплекса будут располагаться два футбольных поля, поле для метания ядра и копья, игровые и тренировочные зоны, универсальные спортивные площадки и легкоатлетическая зона. Для маломобильных групп населения предусмотрено специальное оснащение.

Кроме того, планируется открытие универсального спортивного зала со скалодромом и башней для пожарно-прикладных видов спорта. Здесь в том числе смогут повышать свои профессиональные навыки учащиеся Академии гражданской защиты МЧС РК, выпускающей профессиональных спасателей.

Также будет доступен зал на 650 мест с современными мультимедийными системами для культурно-массовых мероприятий.

На объекте уже завершены основные строительные работы, ведется внутренняя отделка, благоустройство и подведение инженерных сетей. Общая готовность объекта составляет 85%. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца текущего года.

Реализация данного проекта повысит доступность круглогодичных спортивных объектов для населения и повысит вовлеченность в занятия спортом и ЗОЖ всех категорий граждан.

