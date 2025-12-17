"Не все должно работать": самолет Астана – Алматы дважды возвращался на стоянку и так и не взлетел

В соцсетях появилось видео, снятое на борту самолета рейсом Астана – Алматы, который долго не мог вылететь. Объяснение командира судна причин задержки вызвало неоднозначную реакцию у пассажиров и в Сети, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в описании к видео, самолет должен был вылететь из Астаны в Алматы 16 декабря в 19:05, но к полуночи 17 декабря борт так и не поднялся в воздух.



"По словам людей, двигатель не запускался, свет в салоне в какой-то момент полностью погас. Пассажиры утверждают, что экипаж пытался запустить самолет "с внешних источников", после чего планировал продолжить полет. На видео, опубликованном в соцсетях, капитан якобы признает, что самолеты нередко летают с техническими неисправностями. "Поверьте мне, я летал очень много раз, когда устройство не работало. (…) Это нормальная ситуация. Не все должно работать", – сказал пилот. При этом пассажирам почти ничего не объясняли. Люди более двух часов ждали в салоне без еды и воды", – говорится в публикации.

В пресс-службе авиакомпании FlyArystan по этой ситуации сообщили, что рейс FS7058, запланированный к вылету 16 декабря в 19:05 по местному времени, был вынужден вернуться на стоянку в 20:43 в связи с выявленной технической неисправностью вспомогательной силовой установки (ВСУ).

"ВСУ отвечает за кондиционирование и электропитание, а также запуск двигателей, когда воздушное судно находится на земле. В период ожидания пассажирам были предоставлены напитки. После очередной буксировки самолета в 23:05 и проведения процедуры деайсинга борт вновь вернулся на стоянку в 00:19 из-за повторного отключения ВСУ. Часть пассажиров приняла решение отказаться от перелета. После высадки пассажирам было предоставлено горячее питание, а также возможность одного бесплатного перебронирования на ближайший рейс при наличии мест либо полного возврата стоимости билета", – говорится в комментарии.

В авиакомпании также объяснили, что подобные технические отказы могут возникать в процессе ежедневной эксплуатации воздушных судов, особенно в осенне-зимний период при пониженных температурах.

"ВСУ не влияет на управление самолетом в полете, однако является важным элементом наземных процедур, и при его некорректной работе рейс не может быть выполнен. Вылет с неисправным ВСУ разрешен в соответствии с Перечнем минимального оборудования. Для выполнения рейса было принято решение задействовать другое воздушное судно. Вылет рейса FS7058 состоялся 17 декабря в 04:21 по местному времени. Безопасность полетов является безусловным приоритетом FlyArystan. При выявлении любых технических отклонений авиакомпания не допускает вылета самолета до полного устранения замечаний либо принимает решение о замене воздушного судна", – подытожили в авиакомпании.

Утром 17 декабря 2025 года экипаж самолета Air Astana, летевшего из Алматы в Астану, объявил сигнал бедствия MAY-DAY из-за задымления в салоне воздушного судна. Позже в авиакомпании рассказали подробности инцидента.

