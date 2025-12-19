Олжас Бектенов: Все энергопроизводящие мощности на угле должны соответствовать современным требованиям

Под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова состоялось заседание Совета по переходу к "зеленой экономике" при президенте, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы правительства, в заседании приняли участие руководство министерств экологии и природных ресурсов, энергетики, акимы Павлодарской области и города Алматы, руководители крупных энергетических предприятий и представители экспертной общественности.

"Внимание уделено реализации поручений главы государства по модернизации энергетической отрасли с переходом на наилучшие доступные техники и поэтапным внедрением отчетности устойчивого развития (ESG)", – указано в пресс-релизе.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев доложил, что порядка 39% от общих выбросов загрязняющих веществ в РК дают предприятия энергетической отрасли. В разрезе регионов большая часть выбросов приходится на Павлодарскую область, где основными загрязнителями являются Экибастузские ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Кроме того, в городе Алматы сохраняется высокий уровень загрязнения воздуха.

О проводимой работе по сокращению эмиссий заслушаны доклады руководителей АО "Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова", АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", АО "Алматинские электрические станции". В целях соблюдения принципов устойчивого развития на трех объектах внедряется автоматизированная система мониторинга (АСМ) эмиссий. Данные передаются в Минэкологии в режиме реального времени. Полное подключение планируется в 2026 году.

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов проинформировал об исполнении поручений президента по использованию технологий "чистого угля". Так, наряду с модернизацией действующих объектов ужесточены требования к новым запускаемым предприятиям, которые, согласно нормам Экологического кодекса, будут работать уже с учетом более строгих экологических стандартов.

"Президентом поставлены задачи по улучшению экологической обстановки в стране. В Концепции по переходу к "зеленой экономике" определены ключевые индикаторы по снижению загрязнения воздуха и переработке промышленных отходов. Вопрос стоит в правильной реализации тех задач, которые уже закреплены в стратегических документах. Это прямая задача всех ответственных госорганов и организаций. Каждое предприятие должно работать над сокращением эмиссий в окружающую среду и переработкой золошлаковых отходов", – отметил Олжас Бектенов.

Кроме того, главой государства перед правительством поставлена задача по коренной модернизации энергетической отрасли.

"Нужно ускоренно переходить на современные технологии "чистого угля". Это повысит эффективность работы угольных электростанций и снизит выбросы в окружающую среду. От угольной генерации мы не можем отойти – это объективная реальность, тем более с нашими запасами. Поэтому мы будем это использовать. При этом все энергопроизводящие мощности на угле должны соответствовать современным требованиям. Новые технологии дают практически нулевые выбросы при сжигании. Результатом каждой модернизации на энергоисточниках должно стать соответствие требованиям по минимальным выбросам. К этому надо стремиться и не отходить от этой генеральной линии. У нас впереди большие проекты по строительству трех ТЭЦ, по новым энергоблокам в Экибастузе, поэтому все эти новые проекты однозначно будут реализовываться по совершенно новым требованиям, с нулевыми выбросами", – подчеркнул премьер-министр.

По итогам совещания премьер-министр Олжас Бектенов поручил принять меры по ускоренному переходу на современные технологии "чистого угля". При реализации проектов по строительству тепловых электроцентралей в городах Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске должно быть обеспечено только применение чистых технологий.

В части цифровизации энергосектора Министерству энергетики поручено изучить передовые технологии ИИ, а также имеющиеся отечественные цифровые решения для применения в отрасли.

Кроме того, поручено провести инвентаризацию всех промышленных отходов с последующим вовлечением всех отходов во вторичный оборот путем внедрения современных технологий переработки и утилизации.

Отмечается, что на сегодня для снижения негативного влияния на окружающую среду Топ-50 крупных компаний РК начали процедуру получения комплексных экологических разрешений на основе внедрения наилучших доступных технологий. Реализуются соответствующие дорожные карты.

Предприятия АО "Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова", АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2" и АО "Алматинские электрические станции" реализуют утвержденные Минэнерго дорожные карты, предусматривающие поэтапную модернизацию газоочистных систем, обновление электрофильтров, снижение выбросов оксида азота, серы и пыли, а также переход на более экологичные технологические решения, что подтверждает ориентир на устойчивое развитие и переход к более чистой энергетике.

На Экибастузскую ГРЭС-1 приходится 34% всех выбросов Павлодарской области. На ряде энергоблоков проведен капитальный ремонт электростатических фильтров, что позволило снизить концентрацию пыли с 400 мг/нм³, до 350 мг/нм³. Кроме того, за 2023-2025 гг. в санитарно-защитной зоне высажено около 23 тыс. саженцев, рекультивировано порядка 250 га золоотвала. За этот период общий объем инвестиций в меры по защите окружающей среды составил порядка 5 млрд тенге.

Также 8,8% выбросов в регионе формирует Экибастузская ГРЭС-2. Модернизация систем аспирации снизила выбросы на 2,57 тыс. тонн. Применение микроимпульсной технологии дополнительно позволит снизить концентрацию выбросов пыли. Также реализуется комплекс мер – пылеподавление золоотвалов, переработка сухой золы, озеленение и уход за зелеными насаждениями на территории промплощадки и поселка Солнечный. Объем запланированных инвестиций на 2025-2027 годы составляет 8,1 млрд тенге.

В общей доле выбросов загрязняющих веществ от промышленных предприятий города Алматы 83% занимает АО "Алматинские электрические станции". АлЭС реализует масштабную экологическую трансформацию – переход на газ. Это позволит снизить выбросы на ТЭЦ-2 на 93%, а на ТЭЦ-3 – на 88%. При этом полностью будут исключены выбросы пыли и оксидов серы, снизятся выбросы оксидов азота с 680 мг/нм3 до 35 мг/нм3 .

Аналогичная работа по модернизации и переводу на газ со снижением выбросов вредных веществ проводится на ТЭЦ-3. В результате здесь также будут полностью исключены выбросы пыли, оксидов серы и сокращены выбросы оксида азота. За последние два года затраты предприятия на охрану окружающей среды составили порядка 3,2 млрд тенге.

Также с вопросами и предложениями выступили представители общественных организаций.

Исполнительный директор Казахстанской ассоциации по управлению отходами "KazWaste" Вера Мустафина подняла вопрос утилизации опасных отходов.

Директор Научно-образовательного центра "Зеленая Академия" Бахыт Есекина инициировала дополнительные критерии для деятельности предприятий в декарбонизации. Также ею было предложено усилить взаимодействие с международными организациями для привлечения климатического финансирования на снижение выбросов и достижение углеродной нейтральности.

Председатель правления ОЮЛ "Ассоциация экологических организаций Казахстана" Айгуль Соловьева призвала предприятия активизировать работу по борьбе с парниковым эффектом, внедрению ESG-принципов и снижению углеродного следа. Отмечено, что в городе Алматы уровень экологических стандартов сопоставим с европейскими показателями, что связано с высокой вовлеченностью граждан и развитием корпоративной социальной ответственности. В то же время отмечена необходимость усиления работы на отдельных теплоэнергетических объектах, входящих в группу "Самрук-Казына", и детальной проработки внедрения технологических решений.