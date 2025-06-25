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Экономика и бизнес

Названо условие для перехода Казахстана к "зеленой экономике" и достижения углеродной нейтральности

Названо условие для перехода Казахстана к &quot;зеленой экономике&quot; и достижения углеродной нейтральности, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 15:07 Фото: primeminister.kz
Под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова состоялось заседание Совета по переходу к "зеленой экономике" при президенте РК с участием представителей НПО, общественных деятелей. Об этом 25 июня 2025 года Zakon.kz рассказали в пресс-службе правительства.

Рассмотрен ход реализации мероприятий по достижению целевых индикаторов в части снижения вредных выбросов в атмосферу, внедрения на предприятиях наилучших доступных техник и отчетности по устойчивому развитию (ESG).

"В рамках общенациональной инициативы главы государства "Таза Қазақстан" в стране реализуются масштабные мероприятия по экологическому обновлению. Параллельно нам необходимо снижать вредное воздействие производства на окружающую среду. Для перехода к "зеленой экономике" и достижения углеродной нейтральности нужно активизировать модернизацию промышленного сектора с учетом внедрения передовых технологий. Одним из ключевых направлений является сокращение эмиссий и парниковых газов в атмосферу, а также повышение энергоэффективности производств", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев доложил, что для предотвращения негативного воздействия на атмосферный воздух от деятельности промышленных предприятий в Казахстане ежегодно снижаются нормативы по выбросам в рамках выдачи экологических разрешений. В результате перехода отечественных производств на новые технологии к 2035 году ожидается сокращение вредных выбросов в атмосферу на более чем 300 тыс. тонн.

Олжас Бектенов подчеркнул важность совместной работы представителей неправительственного сектора, научного сообщества и бизнеса по достижению Казахстаном углеродной нейтральности. Вместе с тем промышленным предприятиям необходимо активнее работать над обеспечением безопасных условий труда на производствах. Со стороны правительства по данному вопросу будет усилен контроль.

По итогам совещания премьер-министр дал ряд поручений профильным министерствам:

  • Министерству экологии совместно с промышленными предприятиями – обеспечить внедрение в стратегические документы и планы природоохранных мероприятий индикаторы Концепции по переходу Республики Казахстан к "зеленой экономике". Компаниям необходимо размещать на своих интернет-ресурсах всю информацию по воздействию производства на экологию.
  • Министерству промышленности и строительства совместно с "Казахмысом" и "Казцинком" – пересмотреть целевые индикаторы энергоэффективности, а также планы по энергосбережению и повышению энергоэффективности по итогам проведенного энергоаудита.
  • Министерствам экологии, труда и соцзащиты совместно с общественными деятелями и международными организациями – рассмотреть возможность проведения серии семинаров и встреч по внедрению отчетности по устойчивому развитию для промышленных предприятий и обеспечить доступность информации для общественности.
  • Министерствам здравоохранения, науки и высшего образования – проработать вопрос проведения глубоких научных исследований касательно влияния вредных факторов производства на здоровье населения с выработкой соответствующих рекомендаций.

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, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 15:07
Разработан план перехода Казахстана к зеленой экономике до 2030 года

О том, сколько казахстанцев приняли участие в президентской инициативе "Таза Қазақстан", можете прочитать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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