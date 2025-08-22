Олжас Бектенов раскритиковал качество дорог в Казахстане

В правительстве под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова состоялось совещание по вопросам повышения качества автодорог. Рассмотрены текущая ситуация и планы развития отрасли с учетом поставленных президентом задач по модернизации транспортной сети, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 22 августа 2025 года, проинформировали в пресс-службе правительства РК:

"Олжас Бектенов подчеркнул необходимость дальнейшего развития дорожной сети. До 2030 года предстоит реконструировать порядка 4 тыс. км автодорог. В текущем году планируется завершение ряда ключевых проектов, при этом важно запускать новые – с высокой готовностью проектной документации, такие как Актобе – Улгайсын, Караганда – Жезказган, Атырау – Доссор, обходы городов Сарыагаш, Петропавловск, Рудный и Кызылорда, а также обеспечить средним ремонтом 2,5 тыс. км автодорог".

Премьер-министр поручил:

Министерствам транспорта, финансов и "КазАвтоЖол" – обеспечить финансирование и определение подрядчиков,

Министерствам промышленности и строительства, транспорта – разработать и утвердить механизм параллельного прохождения государственной экспертизы и строительно-монтажных работ для ускоренной реализации крупных проектов "под ключ".

Олжас Бектенов акцентировал внимание на вопросах, требующих незамедлительного решения.

Названы регионы, включая области Жетысу, Алматинскую, где продолжается практика приемки объектов вопреки замечаниям со стороны национального центра качества.

Отмечены проблемы с соблюдением гарантий подрядчиков и использованием некачественных материалов.

В качестве примера обозначена Павлодарская трасса, на которой было зафиксировано поднятие бетонного покрытия, в Северо-Казахстанской области 43% проверенных проб не соответствовали стандартам качества. Наибольшая критика качества дорог со стороны жителей населенных пунктов наблюдается в Атырауской и Туркестанской областях. Премьер-министр поручил увеличить гарантийный срок и усилить ответственность подрядных организаций за некачественное исполнение гарантийных обязательств.

Внимание уделено вопросу финансирования и эффективности расходования средств на развитие местной сети дорог. Премьер-министр подчеркнул, что, несмотря на выделение значительных бюджетных средств, в некоторых регионах освоение идет медленно. Так, по области Абай освоение составляет 42%, по Актюбинской – 52%, по Акмолинской – 56%.

"С учетом вышеуказанных нарушений поручаю Министерству транспорта и Национальному центру качества до 1 октября проверить реализацию всех автодорожных проектов. По итогам внести отчет и предложения по наказанию виновных. Поручаю министерствам транспорта и финансов подготовить решения по усилению деятельности Национального центра качества", – заявил Олжас Бектенов.

По данным Минтранспорта, общая протяженность автомобильной сети страны составляет 185 тыс. км, включая 25 тыс. км дорог республиканского значения, 70 тыс. км – местного и 90 тыс. км – улицы населенных пунктов.

Фото: primeminister.kz

