События

Токаев о ядерной угрозе: Казахстан и Япония обладают уникальным моральным авторитетом

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 14:24 Фото: akorda.kz
19 декабря Касым-Жомарт Токаев в Университете ООН в Токио прочитал лекцию на тему "Восстановление стратегического доверия в эпоху турбулентности: каким Казахстан видит более справедливый и стабильный мир", где высказался о нарастающей ядерной угрозе, сообщает Zakon.kz.

Президент напомнил, что немногие страны могут так глубоко, как Казахстан и Япония, осознать цену, которую заплатило человечество за ядерное оружие.

"Хиросима, Нагасаки и Семипалатинск служат напоминанием о высокой цене ядерной ответственности и сдержанности. После обретения независимости Казахстан принял историческое решение о закрытии Семипалатинского ядерного полигона и отказе от четвертого по величине ядерного арсенала в мире. Это было не проявлением слабости, а отражением стратегической дальновидности и твердой приверженности миру и безопасности человечества. Три десятилетия спустя наша позиция остается неизменной: глобальная архитектура безопасности не может опираться на ядерное сдерживание", – заявил Токаев.

По его словам, международное сообщество должно активизировать усилия, направленные на полное ядерное разоружение, и обеспечить вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

"Казахстан призывает к возобновлению диалога на высоком уровне между ядерными державами и более решительным многосторонним действиям по устранению угрозы применения и испытаний ядерного оружия. В этих глобальных усилиях Казахстан и Япония обладают уникальным моральным авторитетом. Наши страны сообща могли бы сглаживать разногласия и демонстрировать прагматичное лидерство в тех случаях, когда ядерные державы испытывают трудности в достижении консенсуса", – заявил президент.

Во время лекции Касым-Жомарт Токаев также выразил обеспокоенность ростом конфликтов в мире и предложил создать региональный филиал Университета ООН в Алматы.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Президент Казахстана выступил с лекцией в Университете ООН
14:02, Сегодня
14:02, Сегодня
Президент Казахстана выступил с лекцией в Университете ООН
Президент Казахстана рассказал о внешней политике и соседях
14:21, Сегодня
14:21, Сегодня
Президент Казахстана рассказал о внешней политике и соседях
Токаев выразил обеспокоенность ростом конфликтов в мире
14:08, Сегодня
14:08, Сегодня
Токаев выразил обеспокоенность ростом конфликтов в мире
