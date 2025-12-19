Токаев о ядерной угрозе: Казахстан и Япония обладают уникальным моральным авторитетом

19 декабря Касым-Жомарт Токаев в Университете ООН в Токио прочитал лекцию на тему "Восстановление стратегического доверия в эпоху турбулентности: каким Казахстан видит более справедливый и стабильный мир", где высказался о нарастающей ядерной угрозе, сообщает Zakon.kz.

Президент напомнил, что немногие страны могут так глубоко, как Казахстан и Япония, осознать цену, которую заплатило человечество за ядерное оружие.

"Хиросима, Нагасаки и Семипалатинск служат напоминанием о высокой цене ядерной ответственности и сдержанности. После обретения независимости Казахстан принял историческое решение о закрытии Семипалатинского ядерного полигона и отказе от четвертого по величине ядерного арсенала в мире. Это было не проявлением слабости, а отражением стратегической дальновидности и твердой приверженности миру и безопасности человечества. Три десятилетия спустя наша позиция остается неизменной: глобальная архитектура безопасности не может опираться на ядерное сдерживание", – заявил Токаев.

По его словам, международное сообщество должно активизировать усилия, направленные на полное ядерное разоружение, и обеспечить вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

"Казахстан призывает к возобновлению диалога на высоком уровне между ядерными державами и более решительным многосторонним действиям по устранению угрозы применения и испытаний ядерного оружия. В этих глобальных усилиях Казахстан и Япония обладают уникальным моральным авторитетом. Наши страны сообща могли бы сглаживать разногласия и демонстрировать прагматичное лидерство в тех случаях, когда ядерные державы испытывают трудности в достижении консенсуса", – заявил президент.

Во время лекции Касым-Жомарт Токаев также выразил обеспокоенность ростом конфликтов в мире и предложил создать региональный филиал Университета ООН в Алматы.

