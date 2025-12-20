#Казахстан в сравнении
События

Проект обновленного Генплана Алматы представили депутатам Мажилиса

депутаты, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2025 11:05 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Акимат Алматы при участии членов градостроительного совета представили депутатам Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект корректировки Генерального плана города до 2040 года.

В обсуждении ключевых направлений обновленного документа приняли участие депутаты Ерлан Стамбеков, Бахытжан Базарбек и Ирина Смирнова.

В ходе встречи заместитель акима Алматы Бейбут Шаханов ответил на вопросы народных избранников и акцентировал на том, что город будет развиваться по полицентричной модели – за счет формирования новых центров деловой активности, где появятся рабочие места, общественные пространства и современная инфраструктура.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В свою очередь депутаты Парламента подчеркнули своевременность корректировки Генплана города, учитывая динамичный рост численности населения, интенсивную городскую застройку и возрастающую нагрузку на экологию мегаполиса.

Бакытжан Базарбек отметил, что в документе уделяется особое внимание вопросам сейсмической безопасности и что в проект нового Строительного кодекса РК также внесены принципиально важные поправки, напрямую влияющие на корректировку Генерального плана Алматы.

"Мы ввели такие ключевые понятия, как сейсмическая опасность и сейсмический риск, а также предусмотрели обязательную паспортизацию районов. Карты сейсмического микрорайонирования и карты оползнеопасных территорий теперь являются обязательными к учету при корректировке Генерального плана и проектов детальной планировки. Эти требования должны применяться на всех этапах – от выдачи исходных данных и согласования эскизных проектов до рассмотрения проектно-сметной документации. В целом корректировка отвечает на ключевые вопросы развития города, поэтому я поддерживаю вносимые изменения", – отметил Б. Базарбек.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Депутат Ирина Смирнова подчеркнула, что при корректировке Генерального плана ключевым приоритетом должна оставаться социальная обеспеченность горожан.

"Развитие города должно идти не точечно, а через комплексную застройку, ориентированную на интересы людей – с доступом к школам, детским садам, медицинским и социальным объектам. В целом мы поддерживаем проект корректировки и уверены, что он обеспечит более сбалансированное развитие города", – добавила И. Смирнова.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Депутат Ерлан Стамбеков акцентировал внимание на вопросах развития общественного транспорта, включая перспективы реализации проектов ЛРТ, БРТ и метро.

По словам депутата Е. Стамбекова, горожан волнуют вопросы снижения экологической нагрузки, а именно улучшения качества воздуха, создания новых зеленых зон и выноса промышленных производств за пределы жилой застройки.

Напомним, что акиматом города проводится работа по внесению корректировок в Генеральный план города до 2040 года, которые включают развитие транспортной инфраструктуры, формирование полицентричной структуры города, расширение общественных пространств, сохранение зеленого каркаса и запрета застройки предгорной местности.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Важным направлением корректировки является развитие общественного транспорта: ускоренное строительство линий метро, внедрение ЛРТ и БРТ, а также расширение выделенных полос должно снизить нагрузку на улично-дорожную сеть.

Отдельный приоритет в корректировке отводится зеленым зонам общего пользования: их площадь до 2040 года планируется увеличить более чем втрое – до 3800 гектаров.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
