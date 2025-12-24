В Алматы начались общественные обсуждения проекта корректировки Генерального плана города

​В Алматы стартовали общественные обсуждения проекта корректировки Генерального плана города – ключевого градостроительного документа, определяющего развитие мегаполиса до 2040 года.

Первый день обсуждений начался с общей презентации проекта с участием экспертов, представителей общественности, СМИ и жителей города. Также акимы восьми районов будут присутствовать на всем протяжении слушаний, чтобы ответить на точечные вопросы горожан.

Фото: акимат города Алматы

​Напомним, что одним из оснований для пересмотра Генплана стало поручение главы государства о запрете застройки в предгорной зоне. В обновленном проекте закреплен запрет на строительство новых многоквартирных домов южнее Талгарского тракта, ВОАД, проспекта Аль-Фараби, улиц Саина и Жандосова, а также на застройку склонов круче 15 градусов. Эти меры направлены на защиту предгорий.

Также документ предусматривает перераспределение объемов жилищного строительства, развитие социальной инфраструктуры – школ, детских садов, медицинских, культурных учреждений и формирование новых общественных пространств с учетом прогнозируемого роста населения до 3,6 млн к 2040 году.

Фото: акимат города Алматы

​Особое внимание в проекте уделено транспортному каркасу. Обновленный Генплан усиливает приоритет развития общественного транспорта: предусматривается дальнейшее расширение сети метро, запуск первой линии ЛРТ, развитие БРТ и выделенных полос для общественного транспорта.

Фото: акимат города Алматы

​Значительный блок изменений посвящен экологии и озеленению. Проектом предусмотрено формирование единой сети зеленых зон – парков, скверов, бульваров и лесопарков. К 2040 году обеспеченность зелеными насаждениями планируется довести до международного стандарта – не менее 16 м² на человека.

​"Ранее проект корректировки был опубликован на официальных ресурсах Управления архитектуры и градостроительства для ознакомления. В ближайшие три дня каждый сможет получить более детальную информацию. Мнения горожан будут учтены при доработке документа, который должен заложить основу для формирования комфортного, безопасного, экологичного и современного Алматы", – отметил генеральный директор НИИ "Алматыгенплан" Асхат Садуов.